今回は、ちょっぴり秋のムードを味わえるやさしいスイーツをご紹介。仕事帰りにひっそり自宅で楽しむのもいいし、秋の夜長のお供にも最適。家族や仲間たちとも気軽に楽しめるさつまいも菓子です。

さつまいもの甘い香りがストレートに広がる「安納芋のドーナツ」

安納芋のドーナツ 450円

安納芋のパウダーをたっぷり練り込んで仕上げたドーナツ。開封した瞬間に安納芋の甘い香りが広がります。どこか懐かしさを感じらさせてくれる、ほのぼのしたやさしい味わい。

ふんわりした食感に、口に中にジュワッと広がるバター、さつまいもの甘さのバランスが抜群。

見た目のかわいさも好評。一度食べるとクセになる「さつまいもクッキー」

さつまいもクッキー 290円

焼き芋のペーストを生地に練り込んで焼き上げたさつまいものクッキー。本物のさつまいもを輪切りにしたような再現度はほぼ満点。見た目のかわいさだけじゃなく、クセになる味わいがリピ買い必至。

さくほろっとした食感にバターの香りと、あとからさつまいものコクが混じり合う味わいは手が止まらなくなります。

ダイスカットしたさつまいもをトッピングした「スイートポテトケーキ」

スイートポテトケーキ 250円

無印良品の秋の定番人気スイーツ。さつまいもペーストを練り込んだ生地に、ダイスカットされた蜜漬けのさつまいもとごまをトッピング。具材のボリューム感もあって、食べてよし、見てよしの大満足スイーツ。

生地のしっとりさと、角切りの蜜漬けさつまいもの甘さ、そしてトップのゴマの香りが心地よい。

一口で食べてしまうにはもったいない。やさしい甘さが人気の「安納芋まんじゅう」

安納芋まんじゅう 450円

安納芋の焼き芋ペーストをあんに使っているおまんじゅう。しっとりした薄皮の生地で包み、安納芋のやさしい甘さのあんとのバランスが絶妙。サイズは一口でも、そこはあえて二口に分けてじっくり味わってほしい。

常温のままだとほっくりとした食感、トースターで温めるとしっとりした食感の二通りで楽しめるのがポイント。

今回紹介したのは無印良品の秋の定番スイーツの中でも、とくにレビュー評価の高いものばかり。「ええ、こんな商品があったの？」と思っている人もいるかと思います。ぜひ食して、一足早く秋の空気を感じてみてください。

ウフ。

ウフ。編集部スタッフ

スイーツがないと始まらない。 スイーツ好きのための情報メディア。全国の素敵なスイーツ情報を発信していきます。