大谷翔平は試合前にダルビッシュ有と談笑した

【MLB】パドレス 5ー1 ドジャース（日本時間24日・サンディエゴ）

日本が誇る2大投手の再会シーンにファンも即座に反応した。ドジャース・大谷翔平投手は23日（日本時間24日）、敵地でのパドレス戦に「1番・指名打者」で出場した。試合前にはダルビッシュ有投手と談笑。オーラ溢れる2人に「レジェンド同士の絵になるシーンだね」「こちらまで嬉しくなっちゃう」とファンも見入っている。

敵地ペトコパークでの左翼付近で大谷がパドレスの松井裕樹投手とグラブを手に談笑。その後、松井と入れ替わるように歩み寄ってきたダルビッシュと握手。最初の言葉を交わした直後に大谷は大きな笑い声を響かせていた。

約8分間の談義を終えると、大谷は自身のルーティンの練習に取り組んだ。キャッチボールではダルビッシュが近くから真剣な眼差しで見守っていた。

大谷＆ダルビッシュのツーショットにファンも大喜び。「お互い野球に関する貴重な相談相手でもあるんだろうなぁ。日本人にとって今は野球のゴールデンタイムよね」「何を話ているのかめっちゃ気になる」「試合前でもお互いに楽しそうでありますよね」「スーパースターの2人スゴい」「絵になるよなぁ」「グラウンド内外でリスペクト」「これがメジャー かっこよすぎる」「敵味方なくいいシーンだな……」「見てて気持ちいい」「ホントに幸せでしかないよ」などと感激する声が殺到していた。（Full-Count編集部）