¡Ö½»¤ß¤¿¤¤²È¤ÎÊý³Ñ¡×°µÅÝÅª1°Ì¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡ÖÆî¡×¡ª¡¡¤¸¤ã¤¢2°Ì¤Ï¡©¢ª¡ÖÍ¼Êý°Ê¹ß¤Î½ë¤µ¤ò¾¯¤·ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¡×¥á¥ê¥Ã¥È¤¢¤ê
¡Ö¶õ¤²ÈÇã¼èÂâ¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëAlbaLink¡ÊÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡Ë¤¬¡¢¡Ö½»¤ß¤¿¤¤²È¤ÎÊý³Ñ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î·ë²Ì¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ä´ºº¤Ï2025Ç¯7·î26Æü¤«¤éÆ±·î27Æü¡¢Á´¹ñ¤ÎÃË½÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·×500¿Í¡Ê½÷À339¿Í¡¿ÃËÀ161¿Í¡Ë¤«¤éÍ¸ú²óÅú¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2°Ì¤Ï¡Ö²È¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×Êý³Ñ
¡¡Á´²óÅú¼Ô¤Ë¡Ö²È¤òÁª¤Ö¤È¤¤ËÊý³Ñ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤«¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤È¤Æ¤â½Å»ë¤¹¤ë¡×¤¬21.2¡ó¡¢¡Ö¤Þ¤¢½Å»ë¤¹¤ë¡×¤¬50.0¡ó¤È¡¢71.2¡ó¤Î¿Í¤¬¡Ö½Å»ë¤¹¤ë¡×¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö½»¤ß¤¿¤¤²È¤ÎÊý³Ñ¡×¤ò¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢°µÅÝÅª1°Ì¤Ï¡ÖÆî¡×¡Ê56.4¡ó¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£Ä«¤«¤éÍ¼Êý¤Þ¤Ç¼«Á³¸÷¤¬Æþ¤ê¡¢¼¼Æâ¤òÌÀ¤ë¤¯ÊÝ¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¸³è¥ê¥º¥à¤äÀº¿ÀÅª¤Ê²÷Å¬¤µ¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬Â¿¿ô¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢²óÅú¤Ç¤Ï¡Ö¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤ëÁë¤¬Æî¸þ¤¤Î²È¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Ä«Æü¤¬¾º¤ê¡¢Í¼Êý¤ËÆü¤¬Êë¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¼«Á³¤Ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤òµý¼õ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Æî¸þ¤¤Î²È¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£·ò¹¯Åª¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÍ×ÁÇ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¡¢¡Ö¥Ù¥é¥ó¥À¤¬Æî¸þ¤¤Î²È¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤¹¡£Éô²°¤ËÀöÂõÊª¤ò´³¤¹¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Ù¥é¥ó¥À¤¬Æî¸þ¤¤Ç¤¢¤ì¤ÐÆüÃæÉô²°¤ËÆü¤âÆþ¤ê¡¢´¥¤¤âÂ®¤¯¤Ê¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë¡¢¡Ö²Æ¤Ï½ë¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Åß¤ÏÃÈ¤«¤¯²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Ç¯´Ö¤ä1Æü¤òÄÌ¤·¤ÆÆüÅö¤¿¤ê¤¬¤è¤¯¡¢ÌÀ¤ë¤¤´Ä¶¤Ç²á¤´¤»¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¤Î²óÅú¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡2°Ì¤Ë¤Ï¡ÖÆîÅì¡×¡Ê17.0¡ó¡Ë¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¸áÁ°Ãæ¤ÏÀöÂõÊª¤¬´¥¤¤ä¤¹¤¤°ìÊý¤Ç¡¢Í¼Êý°Ê¹ß¤Î½ë¤µ¤ò¾¯¤·ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÄ«°ì¤ÇÆü¤¬º¹¤¹¤Î¤ÇÀöÂõÊª¤òµ¤»ý¤Á¤è¤¯´³¤»¤Æ¡¢¿¿Åß°Ê³°¤Ï¤ªÃë¤Ë¤Ï´¥¤¯¤·¡¢À¾Æü¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë¡¢¡ÖÉ÷¿å¤ÎËÜ¤Ç¡ØÆîÅì¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¸÷¤ä±¿µ¤¤¬²È¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¡Ù¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡Ê50Âå½÷À¡Ë¡¢¡ÖÄ«¤«¤é¤·¤Ã¤«¤êÆü¤¬Æþ¤ê¡¢Ãë¤Þ¤ÇÌÀ¤ë¤µ¤¬Â³¤¯¤Î¤Ç¡¢ËèÆü¤òµ¤»ý¤Á¤è¤¯¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£Æî¸þ¤¤ÏÆüÅö¤¿¤ê¤¬¤è¤¤¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢²Æ¤Î¸á¸å¤Ï½ë¤¹¤®¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆîÅì¸þ¤¤ÏÄ«¡ÁÃë¤Ë¤«¤±¤Æ¸÷¤¬Æþ¤ê¡¢¸á¸å¤Ï¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀöÂõÊª¤â¤è¤¯´¥¤¯¤·¡¢¿¢Êª¤â¸µµ¤¤Ë°é¤Ä¤Î¤Ç¡¢²È¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢3°Ì¤Ï¡ÖÅì¡×¡Ê9.8¡ó¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£Åì¸þ¤¤ËÁë¤ä¥Ù¥é¥ó¥À¤¬¤¢¤ë¤È¡¢Ä«Æü¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö»Ò¤É¤âÉô²°¤¬Åì¸þ¤¤ÎÉô²°¡£¤¢¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê½Å»ë¤·¤Þ¤»¤ó¡£¿Æ¤«¤é±ïµ¯¤¬¤¤¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤«¤é¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¡¢¡Ö¤É¤¦¤»¤Ê¤é¡¢Ä«Æü¤òÍá¤Ó¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¡Ê40Âå½÷À¡Ë¡¢¡ÖÄ«¤ÎÆüÅö¤¿¤ê¤¬¤è¤¯¡¢Ãë¤Ï¤¢¤Þ¤êÆü¤¬Åö¤¿¤é¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Ä´ºº·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢Æ±¼Ò¤Ï¡Öº£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Æî¡¢ÆîÅì¡¢Åì¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüÅö¤¿¤ê¤Î¤è¤¤Êý³Ñ¤¬°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÆî¸þ¤¤ÏÌÀ¤ë¤µ¤äÃÈ¤«¤µ¤È¤¤¤Ã¤¿²÷Å¬À¤«¤é¡¢º¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£