ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦Ãæ¤Ë¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂ¸ºß¤¹¤ë¡Ö¿©Æ²¡×¡£
¡Ö¿©Æ²¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤ªÅ¹¤¬¤¢¤ë¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¿©¤Ù¤ë¤À¤±¤ËÆÃ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤ªÅ¹¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Å¹¼ç¤ä¾ïÏ¢¤µ¤ó¤¿¤Á¤È¤Î²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÌ£¤ï¤¨¤ë¾ì½ê¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¡¢¤ª¼ò¤ä¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤¬¤é¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤â¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¡Ö¿©Æ²¡×¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¡¢¤½¤Î¾ì½ê¤½¤Î¾ì½ê¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¤½¤Î¾ì½ê¤½¤Î¾ì½ê¤ÇÆÈ¼«¤ÎÎò»Ë¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡¢°¦¤¹¤Ù¤ÆüËÜ¤Î¿©Æ²¤ÇÌ£¤ï¤¦¿©»ö¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤ë¾ì½ê¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£Î¹Àè¤Ç½Ð²ñ¤¦¤Ê¤é¡¢¾°¹¹¤Î¤³¤È¤À¡£
º£²ó¤Ï¤½¤ó¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿©Æ²¤ÎÃæ¤«¤é¡¢µþ²¦°æ¤ÎÆ¬Àþ¤Î¶ð¾ìÅìÂçÁ°±Ø¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë100Ç¯°Ê¾åÂ³¤¯¿©Æ²¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
¤ªÅ¹¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡ÖÉ©ÅÄ²°¡Ê¤Ò¤·¤À¤ä¡Ë¡×¤À¡£
¤³¤Á¤é¤Î¤ªÅ¹¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤ËÅìµþÂç³Ø¤Î»Å½Ð¤·²°¤È¤·¤ÆÁÏ¶È¤·¤¿Ï·ÊÞ¤ÎÄê¿©²°¤È¤Î¤³¤È¡£
Àµ³Î¤ÊÁÏ¶ÈÇ¯¿ô¤ÏÈ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢ÌÀ¼£¿·À¯ÉÜ¤ÎÈ¯Â¤Ç¤¢¤ë1868Ç¯¤«¤é1912Ç¯¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤ËÁÏ¶È¤·¤¿¤³¤È¤Ï³Î¤«¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë100Ç¯°Ê¾å¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ËÈþÌ£¤·¤¤¿©»ö¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¤Ê¤ªÂ¿¤¯¤ÎÅìµþÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦É©ÅÄ²°¤ÇÌ£¤ï¤¦ºÇ¹â¤ÎÆÚ¤ÎÀ¸Õª¾Æ¤¤È¤Ï¡©
¤³¤Á¤é¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤É¤ì¤â¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¤Î¤À¤¬¡¢ÀäÂÐ¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬ÆÚ¤ÎÀ¸Õª¾Æ¤Äê¿©¤À¡£
Äê¿©¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤Þ¤ºÈó¾ï¤Ë¹á¤Ð¤·¤¤ÆÚ¤ÎÀ¸Õª¾Æ¤¤Î¹á¤ê¤¬¿©Íß¤òÁß¤Î©¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¤Þ¤º¤ÏÆÚ¤ÎÀ¸Õª¾Æ¤¤À¤±¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤ÈÀ¸Õª¤Ï¤ª¤½¤é¤¯Ä´Íý»þ¤Ë¤¹¤ê¤¿¤Æ¤Î¤â¤Î¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡¢¤½¤ÎÈó¾ï¤Ë»É·ãÅª¤Ê¥Ñ¥ó¥Á¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤¬¹á¤Ð¤·¤¤¥¿¥ì¤È°ì½ï¤Ë½À¤é¤«¤¤ÆÚÆù¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍí¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ÏÉ©ÅÄ²°¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¡¢¤½¤ó¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤À¸Õª¾Æ¤Äê¿©¤¬¤³¤³¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¤½¤ó¤ÊÈþÌ£¤·¤¤À¸Õª¾Æ¤¤Ï¤´ÈÓ¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¤À¡£
¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤È¤·¤¿¶Ì¤Í¤®¤Ï¿©´¶¤â¤è¤¯Ì£¤ï¤¤¤âºÇ¹â¡¢¥·¥í¥á¥·¤¬¹¢¤òÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¯²÷´¶¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢°ìµ¤¤Ë¤´ÈÓ¤ÈÀ¸Õª¾Æ¤¤òÌ£¤ï¤¦¡¢¤³¤ì¤³¤½Äê¿©¤òÌ£¤ï¤¦¾å¤Ç¡¢ºÇ¹â¤Î½Ö´Ö¤À¤ÈÄË´¶¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£
¤â¤Á¤í¤ó¥¿¥ì¤ÎÀ÷¤ß¤¿¥¥ã¥Ù¥Ä¤ä¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤¬¤¢¤¨¤é¤ì¤¿¥Ñ¥¹¥¿¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤´ÈÓ¤Î¤ª¤«¤º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢À¸Õª¾Æ¤¤òË°¤¤µ¤»¤º¤ËÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤ÆÏÆÌò¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤ÎÄÒÊª¤ÏÀ¸Õª¾Æ¤¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¥¥ê¥ê¤È°ú¤Äù¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·
¶ñÂô»³¤ÎÌ£Á¹½Á¤âÈó¾ï¤ËÈþÌ£¡£
É©ÅÄ²°¤È¤¤¤¨¤Ð¤Î¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¤ÎÈ¤ÃÖ¤¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿©¸å¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢»ê¤ì¤ê¿Ô¤¯¤»¤ê¤ÎºÇ¹â¤ÎÄê¿©¤¬¤³¤³¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¡£
ÆüËÜ¤ÎºÇ¹â³ØÉÜ¤Ç¤¢¤ëÅìµþÂç³Ø¤Î¤ªÉ¨¸µ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤Äê¿©¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤¿¤³¤Á¤é¤Î¤ªÅ¹¡£
¤â¤·¶á¤¯¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢100Ç¯°Ê¾å°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¼Á¼Â¹ä·ò¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤Äê¿©¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡©¤¤Ã¤È¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢»þÂå¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤¡¢ËÜÊª¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬¤¢¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡ã¤ªÅ¹¤Î¾ðÊó¡ä
¤ªÅ¹¡¡É©ÅÄ²°¡Ê¤Ò¤·¤À¤ä¡Ë
½»½ê¡¡ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¶ð¾ì1-27-12
±Ä¶È»þ´Ö
·îÍËÆü¤«¤é¶âÍËÆü¡¡11:30 - 14:00 ¡¿ 17:30 - 22:00
ÅÚÍËÆü¡¡17:30 - 22:00
ÄêµÙÆü
ÆüÍËÆü¡¦½ËÆü
