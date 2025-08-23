¡Ö»ä¤Ï´°Á´¤Ë´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¸µ¥É·³GM¤¬¹ðÇò¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÆóÅáÎ®¤ËÊ¤¤µ¤ì¤¿¡ÈÌîµå´Ñ¡É¡ÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÏÂçÀ®¤·¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×
ÆóÅáÎ®¤ÇµÕÉ÷¤ò¿á¤Èô¤Ð¤·¤Æ¤¤¿ÂçÃ«(C)Getty Images
¡¡º£µ¨¤ËÅê¼ê¤È¤·¤ÆÉü³è¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤Ï¡¢ÅêÂÇÆóÅáÎ®¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤ËºÆµ¯¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¹¶¼é¤Ë¤ª¤±¤ë°ÎºÍ¤Ö¤ê¤Ï¿ô»ú¤¬Êª¸ì¤ë¡£¸½ÃÏ»þ´Ö8·î22Æü»þÅÀ¤Ç¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤ÏÂÇÎ¨.285¡¢44ËÜÎÝÂÇ¡¢OPS1.018¤È¥Ï¥¤¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Åê¤²¤Æ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë10ÅÙ¤ÎÀèÈ¯¤ò¾Ã²½¡£ËÉ¸æÎ¨¤³¤½4.61¤Ê¤¬¤é¡¢Ã¥»°¿¶Î¨11.52¤Î»ÙÇÛÅª¤Ê¿ôÃÍ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½µå³¦¤Ç¡ÖÍ£°ìÌµÆó¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ëÂçÃ«¤ÎÅêÂÇÆóÅáÎ®¡£¸½»þÅÀ¤ÇÈà¤ò¡ÖÆ´¤ì¡×¤È¤·¤Æ¸ì¤ë¼Ô¤Ï¤¤¤Æ¤â¡¢¼ÂºÝ¤ËÆ±¤¸¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤³¤Ê¤»¤ëÁª¼ê¤¬°ì¿Í¤â¸½¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÀ¨¤ß¤òÇ¡¼Â¤Ë¼¨¤¹»ö¼Â¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢ÅêÂÇÎ¾ÌÌ¤Ë¤ª¤±¤ë¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÀ®¸ù¤Ïµå³¦´Ø·¸¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡ÈÁÛÄê³°¡É¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸½ÃÏ»þ´Ö8·î20Æü¡¢ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ØESPN LA¡Ù¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¸µ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹GM¤Ç¤¢¤ë¥Í¥Ã¥É¡¦¥³¥ì¥Ã¥Æ¥£»á¤Ï¡¢¼ã¤Æü¤Î°ÎºÍ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¾¤Ç¤â¤Ê¤¤¥³¥ì¥Ã¥Æ¥£»á¤Ï¡¢²Ö´¬Åì¹â¹»»þÂå¤«¤éÂçÃ«¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿°ì¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢ÌÊÌ©¤Ê¥¹¥«¥¦¥Æ¥£¥ó¥°¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤ÏÆóÅáÎ®¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®¸ù¤Ë³Î¿®¤¬»ý¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»ä¤ÏÈà¤¬¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤È·ÀÌó¤¹¤ëÁ°¤«¤é¥¹¥«¥¦¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢Åê¼ê¤È¤·¤ÆÀ®¸ù¤Ï¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÂçÀ®¤Ï¤·¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î»ä¤Î¹Í¤¨¤Ï´°Á´¤Ë´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡µå³¦Á´ÂÎ¤Î¸«¼±¤ò²þ¤á¤µ¤»¤ëµ¬³Ê³°¤Î³èÌö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼«¿È¤ÎÌîµå´Ñ¤òÊ¤¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥³¥ì¥Ã¥Æ¥£»á¤Ï¡¢¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤Î¤è¤¦¤Ê¿å½à¤ÇÎ¾Êý¤ò¤ä¤ì¤ëÁª¼ê¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï¤Û¤ÜÉÔ²ÄÇ½¤À¡×¤ÈÇ®ÊÛ¡£¡Ö¤³¤³¤«¤éÀè¡¢¡ÊÆóÅáÎ®¤ò¡Ë¤ä¤ì¤ëÁª¼ê¡¢¤â¤·¤¯¤Ï²ÄÇ½À¤ò¤â¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ï³Î¼Â¤Ë¸½¤ì¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ï´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È·«¤êÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢ÂçÃ«¤¬¤¤¤«¤Ë¿ÞÈ´¤±¤¿Â¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤«¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆóÅáÎ®¤È¤¤¤¦¤Î¤Ïº£¸å¤ÎÌîµå³¦¤Ç°ì¤Ä¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£5Ç¯¡¢¤â¤·¤¯¤Ï10Ç¯°ÊÆâ¤Ë¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢10¿Í¤°¤é¤¤¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤¿¤À¡¢¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤ÏËÜÅö¤ËÆÃÊÌ¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¡¡Èà¤Ï¤¿¤À¤¿¤À¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤É¤Á¤é¤â¤¢¤ì¤À¤±¶ËÃ¼¤Ë¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤Áª¼ê¤ÏÂ¾¤Ë¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÆóÅáÎ®¤¬¤É¤ì¤À¤±¿ÈÂÎ¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤ë¤«¤ò¤â¤Ã¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¡¢É¾²Á¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¥Ó¥Ç¥ª¥²¡¼¥à¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£Èà¡ÊÂçÃ«¡Ë¤Ï»þ¡¹¥²¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤Ë´ÊÃ±¤Ë¸«¤»¤ë¤±¤É¡¢¸½¼Â¤Ï¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¡×
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÀè¡¢ÂçÃ«¤Î¸å¤òÄÉ¤¦¼Ô¤Ï¤É¤ì¤À¤±½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡£µå³¦¤¬¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤â´Þ¤á¤Æ¶½Ì£¿¼¤¯¸«¼é¤ê¤¿¤¤¡£