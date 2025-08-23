手のひらサイズで重低音！防水・防塵でアウトドアも安心！【ジェービーエル】のスピーカーでアウトドアがもっと楽しく♪Amazonで販売中！
手のひらサイズで重低音！【ジェービーエル】防水防塵スピーカーでアウトドアをもっと楽しく♪Amazonで販売中！
手のひらにフィットし、豊かでパンチの効いた低音と共にクリアでパワフルなJBLプロサウンドを備えたウルトラポータブルなBluetoothスピーカー。
新設計の一体型ループにより、どこにでも簡単に持ち運ぶことができ、防水・防塵仕様なので外出先への携帯にもピッタリ。最長で連続7時間の長時間再生を実現。
プロダクトデザインを一から見直し、新世代のプラットフォームにアップデート。多様なシーンや場所、用途に合わせて使用できる豊富な機能を新たに採用。
GO/CLIPシリーズとしては初めてJBL独自の専用アプリ「JBL Portable」に対応。複数の機種を一元管理できるだけでなく、サウンドイコライザーの調整や製品のリネーム、起動音のOn/Off、製品のファームウェアアップデートなど、様々なカスタマイズが可能。
