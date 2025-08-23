¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¡¢»î¹çÃæ¤Ë¡Öµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡¡ÃçÎÉ¤·¼çË¤¤¬¶Ã¤¤Î¹ÔÆ°¡Ä¸«¤»¤¿µ¤³µ
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Î¥«¡¼¥É½éÀï¤Ë¾¡Íø¡Ä¼çË¤¥Þ¥Á¥ã¥É¤¬µ¤Ç÷¤Î¹ÔÆ°
¡ÚMLB¡Û¥Ñ¥É¥ì¥¹ 2¡¼1 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡¦¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡Ë
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ï22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¤Ë2-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¼ó°Ì¹¶ËÉ¥«¡¼¥É½éÀï¤òÀ©¤¹¤ëÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¤Ï¡¢¼çË¤¤¬ÄÁ¤·¤¯¸«¤»¤¿¹ÔÆ°¤Ë¡Öµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ÖBEAT LA¡×¤Î¥³¡¼¥ë¤¬¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿¡£Àè½µ¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î3Ï¢Àï¤Ç¤ÏÄËº¨¤Î3Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¡¢¤Þ¤¿¤â·Þ¤¨¤¿¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Î¥«¡¼¥É¡£¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï6²ó1°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤Î²÷Åê¤òÈäÏª¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÇÀþ¤òÄÀÌÛ¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ï1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î4²ó¡¢ÀèÆ¬¥¿¥Æ¥£¥¹Jr.¤¬»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¥é¥¨¥¹¤¬¼ê·ø¤¯Á÷¤ê¥Ð¥ó¥È¡£¼çË¤¤Î¥Þ¥Á¥ã¥É¤¬½éµå¤òÃæ·ø¤Ø¤Ï¤¸¤ÊÖ¤·¡¢Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥Ü¥¬¡¼¥Ä¤¬¾¡¤Á±Û¤·µ¾Èô¤òÊü¤Á¡¢Åê¼ê¿Ø¤¬¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÀ©ÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¥Þ¥Á¥ã¥É¤Ï¡¢²¡¤·¤â²¡¤µ¤ì¤â¤»¤Ì¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¡£¼ã¼ê»þÂå¤Ë¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ê°ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢2019Ç¯¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤ÆÁª¼ê¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î8²ó¡¢2»à»°ÎÝ¤«¤é¥Þ¥Á¥ã¥É¤ÎÂÇµå¤ÏÅê¼ê¤Î±¦¤òÈ´¤±¤ë¥´¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀË¤·¤¯¤âÍ··â¼ê¤Ù¥Ã¥Ä¤Î¹¥¼é¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢ÄÁ¤·¤¯°ìÎÝ¤Ë¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡µ¤Ç÷¤ÎÞú¤ó¤À¥×¥ì¡¼¤Ë¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜ¿Í¤Ê¤ê¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¸«¤Æµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤É¤ó¤É¤óÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÍ¤«¤é¸«¤¨¤ë¡£¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤¤¤ÆÀ®Ä¹¤¬¸«¤ì¤ë¤Î¤ÏËÍ¤â´ò¤·¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î¥Þ¥Á¥ã¥É¤Ï¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Î¹¥Åê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¢¥ó¥Ó¥ê¥Ð¥Ü¡¼¤ÊÅêµå¤À¤Ã¤¿¡£º£¤Þ¤ÇÈà¤ÎÅêµå¤ò¸«¤Æ¤¤¿¤Ê¤«¤Ç°ìÈÖ¤ÎÅêµå¤À¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë°Ù¤Ë²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¡£º£Æü¤Î¤è¤¦¤ÊÅêµå¤ò¸«¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡£¤¢¤ì¤¬¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¡£¤ä¤Ï¤êÈà¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È»¿¼¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡20Æü¡ÊÆ±21Æü¡Ë¤Ë¤Ï¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤«¤éÂÇ·â¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÌã¤Ã¤¿¥Þ¥Á¥ã¥É¤¬ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ÇÃçËÓ¤Þ¤¸¤¯¤¹¤ë»Ñ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¡£ÅêÂÇ¤ÎÃì¤¬ÌöÆ°¤·¤¿°ìÆü¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë