鳥取県が、大阪・関西万博の会場で無料配布している県内の観光地と万博公式キャラクター「ミャクミャク」がコラボしたオリジナルカードが、フリーマーケットアプリ「メルカリ」に出品されていることがわかった。

カードには転売禁止の記載があり、県の担当者は「万博で鳥取に関わった思い出として配布しているので残念だ」としている。

カードは１０種類あり、鳥取砂丘や大山といった観光地や、カニやスイカなど特産品とともに、ミャクミャクがデザインされている。

県が万博来場者に鳥取の魅力を知ってもらい、来県を促そうと２万４０００枚を製作。１９〜２５日に関西パビリオンの多目的エリアで開催中のＰＲイベント「とっとりフェス〜お祭り縁日〜」で商品購入者や体験参加者への特典として配布している。

カードには「非売品・転売禁止」と記載されているが１９日以降、出品が相次いでいる。２２日までに数件の出品があり、２枚セットで１５００円の値がついているものもあった。

県ゾーンの来場者に配布する「名探偵コナン」などがデザインされたクーポン付きの「とっとり魅力名探偵認定証」も、「オークション等による譲渡・売買はおやめください」としているが出品が後を絶たない。転売を禁止していないが、砂に関する展示を行うパビリオンと結んだ「サンド・アライアンス」（砂同盟）の一環で行っている「砂ンプラリー」の記念品や記念台紙も取引されている。