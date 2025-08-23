8月は早くも7本目、チーム最多本塁打に並ぶ

■阪神 3ー1 ヤクルト（22日・神宮）

逆方向への豪快弾に球場が騒然となった。ヤクルトの村上宗隆内野手が、22日に神宮球場で行われた阪神戦で先制の9号ソロ。復帰後22試合で早くも9本目のアーチに「ペース早すぎ」「レベルが全然違う」と驚愕するファンが続出した。

村上は「4番・三塁」で出場。2回の第1打席で二塁打を放つと、4回1死で迎えた第2打席で相手先発・高橋遥人の高めに入ってきた初球を捉えると打球は左中間スタンドへ。打った瞬間、本塁打を確信する打球に打たれた高橋はマウンド上でがっくりとうなだれた。

8月の本塁打は7本目となり、驚異のペースを刻み量産体制に入っている。また、24安打のうち9本が本塁打で、9本塁打はオスナに並びチーム最多タイ。復帰後1か月足らずで残した“事実”が、村上の存在の大きさを物語っている。

村上の豪快弾を見たファンからは「綺麗なホームランに惚れ惚れする」「開幕から出てたら本塁打王どころか3冠王いけたんじゃねえの？」「あまりにも別格すぎる」「ケチのつけようがない」「マジでバケモンだわ」「キレッキレの高橋からHRは別格過ぎる」とヤクルトの主砲を称える声が寄せられた。（Full-Count編集部）