俳優の杉浦太陽（44）が22日までに更新されたYouTubeチャンネル「DELISH KITCHEN-デリッシュキッチン」の「タイムマシーン3号のお料理向上委員会」にゲスト出演。妻・辻希美との“倦怠期”について告白した。

タイムマシーン3号とゲストで料理をしながらトークをする番組。タイムマシーン3号・山本浩司が「倦怠期とかなかったんですか？」と質問した。

杉浦は「倦怠期は本当にしんどかった」と妻との“倦怠期”を経験していたことを告白。そして当時のエピソードを話し始めた。

第2子誕生直前ごろから2人の関係性がいつの間にか「パパ」と「ママ」に変わってしまっていたという。「子供のことしか会話もしなかった。マジで最悪な空気だった」と回想。

そして夫婦仲を良くするために、2人で2泊3日の京都旅行を計画。「当時は若かったし、“なんで俺から言わなアカンねん”とかあったんですけど、ここで俺が意地張ったら一生続くと思って、変な意地・プライドは玄関に置いていきました」と旅行へ出かけた。

旅行で妻の全てを受け入れたことで、一番変わったのは「自分の立ち位置」だったという。「自分の立ち位置を俯瞰的に見たんですよ。“この立ち位置は絶対ポジション良くないね”と自分を監督したんですよ。そしたらめっちゃうまくいきました」と説明した。

さらに杉浦から「昔みたいにラブラブしたいけどどうなの？」と相談。辻も「したい気持ちはわかるけどどうしたらいいか分からない…」という返答だったため、杉浦は「じゃあ少しずつスキンシップをしていこうぜ！」と“倦怠期”を乗り越えたことを振り返った。