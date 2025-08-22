【「Shadowverse: Worlds Beyond」アップデート】 メンテナンス期間：8月28日13時～17時

Cygamesは、Android/iOS/PC用カードゲーム「Shadowverse: Worlds Beyond」の8月28日アップデートにて、カード「運命の黄昏・オーディン」の盤面上での見た目を調整する。

次回のアップデートは主に新カードパック「絶傑の継承者 / Heirs of the Omen」追加などを行なうもの。そのほか、Grand Masterランクの追加など、様々なシステム改修も実施される予定となっている。

8月22日に掲載されたアップデートの告知でその内容を確認できるのだが、その中で「運命の黄昏・オーディン」の盤面上での見た目を調整、という項目を発見。これ以上の説明はないが、実際にゲーム画面を確認してみると、超進化時の「運命の黄昏・オーディン」は他のカードと比べると若干ボヤけた姿になっているようで、恐らくこの修正が行なわれるものだと推測する。

「運命の黄昏・オーディン」は、ファンファーレで相手の場のカードを1枚選んで消滅させることができ、さらに疾走を持つという非常に強力なレジェンドカードで、現環境においてはかなり使用率が高いと思われる1枚。アップデート後はレジェンドカードらしく、キリっとした姿が拝めるのか、期待したい。

同じレジェンドカード「純白の聖女・ジャンヌ」の超進化時と比べてみると「運命の黄昏・オーディン」のほうがボヤけてみえる……

