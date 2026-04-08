東京・世田谷区の砧公園で、また倒木がありました。3月から相次いでいて、これで5本目です。7日午後9時半過ぎ、世田谷区の砧公園でコナラの木2本が倒れました。砧公園では3月、女性が倒れた桜の木の下敷きになりけがをするなど、3月から5本目の倒木です。けが人はいませんでした。都心では7日、最大瞬間風速18.9メートルを観測していて、世田谷区では当時、強風注意報が出されていました。公園事務所などが倒れた木の樹齢や原因を