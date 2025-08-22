美女2人からモテモテのイケメン大学生がまさかの衝撃発言「それも言っちゃうの！？」とスタジオMC陣からツッコミが殺到した。

【映像】モテモテのイケメン大学生と美女のキスの瞬間

常夏の楽園・フィジーに集まった圧倒的な肉体美を持つ水着姿の美男美女が、2つの島『Island Blue』と『Island Pink』を舞台に島間を行ったり来たり毎日メンバーを“シャッフル（入れ替わり）”して恋愛していく同番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していく中で、すれ違いや恋の駆け引きを交えながら欲望と嫉妬が入り乱れる灼熱の恋愛バトルが展開される。

また、前シーズンに引き続きMCを務めるのはお笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政、タレントの峯岸みなみ、 “ゆきぽよ”こと木村有希。さらに、今シーズンより恋愛リアリティーショーMC初挑戦となる俳優の鈴木福が新たに番組MCとして加入し、ゲストとして俳優の犬飼貴丈が参戦した。

シャッフル生活7日目。だいすけ（24歳／大学生・モデル）はもも（24歳／小悪魔agehaモデル）とみれい（24歳／グラビアアイドル）の間で揺れた結果、道連れシャッフルでももを連れIsland Blueへとやって来た。しかし、みれいとの仲をいぶかしんだももは「今朝（別れる時）みれいちゃんとラブラブに見えたけど何かあった？」と質問。するとだいすけは昨夜みれいと2ショットタイムを設けた際のことを話し「キスした」と暴露した。だいすけの爆弾発言に「なんで言うねん！全部」とツッコミを入れるスタジオの屋敷。ももは驚きの表情を浮かべつつ「どうだった？」と感想を尋ね、困惑しながらもだいすけは「よかった」と答えた。まさかの返答に、思わず吹き出すもも。スタジオのMC陣は「えー！？」とだいすけの発言に混乱し、ゆきぽよは「それも言っちゃうの！？（もも）笑っちゃってんじゃん！」と指摘した。

そして「ごめん。表現の仕方がわからんかった…」と肩を落とすだいすけに「みれいちゃんのこと好きなの？」と質問するもも。「気持ちが固まってはない…」と言うだいすけに「まだ迷ってるの？」と質問を重ね「傷つく…」と呟いた。