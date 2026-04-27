女優の仲里依紗（36）が27日までに自身のインスタグラムを更新。ギャルメークを披露し、注目を集めている。ギャルメークでポージングする写真を複数枚投稿。「ギャル上等」と“ノリノリ”の様子。Netflixの恋愛リアリティ番組「ラヴ上等」のきぃーちゃんで知られるモデル・メーク講師の鈴木綺麗にメークしてもらったことを明かし、2ショットも披露。「きぃちゃんにあえたらぶ」とつづった。2人はYouTubeチャンネルで共演する動