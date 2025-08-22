MLB公式が発表した打者の能力を総合的に評価したランキング

MLB公式サイトは21日（日本時間22日）、打者の能力を総合的に評価した「打者パワーランキング」の最新版を発表。ドジャースの大谷翔平投手が今季初の1位に浮上した。

同ランキングはMLB公式サイトが独自の計算式に基づいて算出。7月24日（同25日）の発表では、アーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）が1位、大谷が2位、前回は大谷と本塁打王争いを演じているカイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）が1位に輝いていた。

大谷は8月は打率.385、6本塁打、OPS 1.266をマーク。MLB公式サイトのアンドリュー・サイモン記者は「ショウヘイ・オオタニはリストの頂点と無縁ではない。しかしながら、これまで、今季このリストではトップになっていなかった」と綴った。塁打と得点数が断トツなことが評価された。

シュワーバーを抜き1位は今季初。3位には怪物新人ニック・カーツ内野手（アスレチックス）が入った。ジャッジは2回連続で4位と足踏みする形となった。（Full-Count編集部）