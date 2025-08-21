NiziU（ニジュー）のInstagramで公開されたRIMA（リマ）の『SUMMER SONIC 2025』出演時のオフショットが、「美しすぎる」と話題を集めている。

【写真】「お人形さんみたい」美しすぎるNiziUリマのオフショット【写真】リマの母・モデルの中林美和

■NiziUリマの美極まる『サマソニ』オフショット

NiziUは『SUMMER SONIC 2025』の両日に出演。リマは8月16日の大阪会場に前髪ありのロングヘア、17日の東京会場にポニーテールヘアで登場した。ロングヘアのオフショットでは、薄めの前髪によって瞳の大きさが際立ち、21歳の大人らしい魅力も漂っている。ポニーテールヘアではノースリーブ衣装を着用し、活発なムードを放った。

SNSや投稿のコメント欄には「息ができない…」「美しすぎて思考停止」「天使すぎ」「お人形さんみたい」「美人すぎ！」「何という可愛さ」「早く世界に見つかるべき美少女」「前髪あり可愛い！」「目のぱっちり感が際立つ」と絶賛の声が続出。また「本当にお母様にそっくり」と、リマの母であるモデルの中林美和によく似ているという反響も多かった。

■NiziUマコはボブ、リオは前髪ありのお団子ヘア！

またメンバーのMAKO（マコ）、RIO（リオ）らメンバーそれぞれの『SUMMER SONIC 2025』オフショットも続々アップされている。

■写真：NiziUリマの母・モデルの中林美和