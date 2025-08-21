2025-26シーズンのVリーグ試合開始時刻が決定！

公益社団法人SVリーグ（SVL）は20日（水）、2025-26シーズンのVリーグの試合開始時間が決定したことを発表した。

今季の女子の開幕戦は10月18日（土）で、参加クラブはアルテミス北海道、リガーレ仙台、東京サンビームズ、信州ブリリアントアリーズ、JAぎふリオレーナ、ブレス浜松、ヴィアティン三重、倉敷アブレイズ、広島オイラーズ、カノアラウレアーズ福岡、福岡ギラソール、フォレストリーヴズ熊本の12チーム。福岡ギラソールが今季より新たに参入している。

男子の開幕戦は10月25日（土）で、東地区は北海道イエロースターズ、つくばユナイテッドSun GAIA、レーヴィス栃木、埼玉アザレア、千葉ドット（旧・千葉ZELVA）、ＴＭ東京スパークル、東京ヴェルディ、富士通カワサキレッドスピリッツ、長野GaRonsの9チームで、今シーズンよりＴＭ東京スパークルが新たに参戦することとなった。

一方の西地区はトヨタサンホークス愛知、アイシンティルマーレ碧南、大同特殊鋼知多レッドスター、ヴィアティン三重、近畿クラブスフィーダ、クボタスピアーズ大阪、きんでんトリニティーブリッツ、奈良ドリーマーズ、フラーゴラッド鹿児島の9チームで、こちらはトヨタサンホークス愛知が新参入のチームとなっている。

また試合開始時間の発表に加えて、2026年1月17日（土）と18日（日）の千葉ドット vs 富士通カワサキレッドスピリッツ戦の会場が東金アリーナに、2026年1月24日（土）と25日（日）の千葉ドット vs ＴＭ東京スパークル戦の会場がYohaSアリーナ～本能に、感動を。～へ変更になったことも併せて発表されている。

第1週の試合日程は以下の通り。

■Vリーグ女子 第1週 試合開始時間

10月18日（土）リガーレ仙台 vs 広島オイラーズ 14:00

10月18日（土）信州ブリリアントアリーズ vs 倉敷アブレイズ 14:00

10月18日（土）ブレス浜松 vs JAぎふリオレーナ 14:00

10月18日（土）カノアラウレアーズ福岡 vs ヴィアティン三重 15:00

10月19日（日）リガーレ仙台 vs 広島オイラーズ 12:00

10月19日（日）信州ブリリアントアリーズ vs 倉敷アブレイズ 12:00

10月19日（日）ブレス浜松 vs JAぎふリオレーナ 14:00

10月19日（日）カノアラウレアーズ福岡 vs ヴィアティン三重 15:00

■Vリーグ男子 第1週 試合開始時間

10月25日（土）きんでんトリニティーブリッツ vs クボタスピアーズ大阪 12:00

10月25日（土）トヨタサンホークス愛知 vs ヴィアティン三重 13:00

10月25日（土）フラーゴラッド鹿児島 vs 大同特殊鋼知多レッドスター 13:00

10月25日（土）長野GaRons vsＴＭ東京スパークル 13:00

10月25日（土）レーヴィス栃木 vs 北海道イエロースターズ 14:00

10月25日（土）埼玉アザレア vs つくばユナイテッドSun GAIA 14:00

10月26日（日）長野GaRons vsＴＭ東京スパークル 11:00

10月26日（日）きんでんトリニティーブリッツ vs クボタスピアーズ大阪 12:00

10月26日（日）フラーゴラッド鹿児島 vs 大同特殊鋼知多レッドスター 12:00

10月26日（日）トヨタサンホークス愛知 vs ヴィアティン三重 13:00

10月26日（日）レーヴィス栃木 vs 北海道イエロースターズ 13:00

10月26日（日）埼玉アザレア vs つくばユナイテッドSun GAIA 14:00