FC東京などで活躍したMF大竹洋平が現役引退「サッカーを通して出会えたすべての方に心から感謝」
アルビレックス新潟シンガポールは20日、MF大竹洋平(36)が現役を引退することを発表した。
左利きのテクニシャンとして鳴らした大竹はFC東京のアカデミーで育ち、2008年にトップチームへ昇格。その後、セレッソ大阪、湘南ベルマーレ、ファジアーノ岡山、V・ファーレン長崎でプレーし、2024年に新潟シンガポールへと渡った。
2024-25シーズンは26試合に出場し、4ゴールを記録。今年5月に契約満了が発表されていた。
大竹はクラブ公式サイトを通じ、「昨シーズンを最後に、プロサッカー選手としてのキャリアを終えることを決断しました」と報告。「アルビレックス新潟シンガポールでの1年半は、海外での生活とプレーを通じて多くを学び、改めてサッカーの楽しさを強く感じる特別な時間となりました」と振り返り、「支えてくれたチームメイト、スタッフ、そしてファンの皆さん、本当にありがとうございました。この経験は、これからの人生の大きな財産になります。サッカーを通して出会えたすべての方に、心から感謝しています」とお礼を述べた。
