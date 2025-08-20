可愛いよりも「キレイに見える」カラーTシャツ「デニム全般に似合う」大人っぽいレトロな色

明度を落としてきちんと感を出し、あせた色合いで抜けを保つ。デニム基準にトーンをそろえると、おのずと仕上がりの方向性が定まるから。カジュアルでもコンサバでもない適度なあんばいを保てる、配色と着方の関係をご提案。



「色を深めて」Tシャツ＋デニム

クラシカルな雰囲気に直結するダークカラーだけで、王道カジュアルをクラスアップ。落ち着きを保てる色合いで、Tシャツ＋デニムのパターンを広げるのも簡単。


黒スキニーを軸に濃色のニットTでフレンチシックなムードにシフト

ブラウンニットＴシャツ／TSURU By MARIKO OIKAWA　黒スキニーデニムパンツ／YANUK（カイタックインターナショナル）　黒シュシュ（heyepコラボ）／MANOF　ゴールドイヤリング／アビステ　黒フラットシューズ／デ・プレ


ボトルネックやキャメルに近いブラウンの甘口なディテールで、ニットＴをレトロに転換。黒スキニーとコンパクトにまとめると、ワークシーンにも通用する品のある趣に。



発色を抑えた赤でひかえめなドレスアップ

赤ニットTシャツ／SLOANE（ザ ショップ スローン 新静岡セノバ店）


ハイゲージのコットンニットのしなやかな風合いで赤Ｔをさらりと。インディゴブルーと赤のブレない関係を、正統派な黒小物でまとめて、さらにクラシカルなムードへ昇華。



