可愛いよりも「キレイに見える」カラーTシャツ「デニム全般に似合う」大人っぽいレトロな色

明度を落としてきちんと感を出し、あせた色合いで抜けを保つ。デニム基準にトーンをそろえると、おのずと仕上がりの方向性が定まるから。カジュアルでもコンサバでもない適度なあんばいを保てる、配色と着方の関係をご提案。







「色を深めて」Tシャツ＋デニム

クラシカルな雰囲気に直結するダークカラーだけで、王道カジュアルをクラスアップ。落ち着きを保てる色合いで、Tシャツ＋デニムのパターンを広げるのも簡単。





黒スキニーを軸に濃色のニットTでフレンチシックなムードにシフト

ブラウンニットＴシャツ／TSURU By MARIKO OIKAWA 黒スキニーデニムパンツ／YANUK（カイタックインターナショナル） 黒シュシュ（heyepコラボ）／MANOF ゴールドイヤリング／アビステ 黒フラットシューズ／デ・プレ



ボトルネックやキャメルに近いブラウンの甘口なディテールで、ニットＴをレトロに転換。黒スキニーとコンパクトにまとめると、ワークシーンにも通用する品のある趣に。







発色を抑えた赤でひかえめなドレスアップ

赤ニットTシャツ／SLOANE（ザ ショップ スローン 新静岡セノバ店）



ハイゲージのコットンニットのしなやかな風合いで赤Ｔをさらりと。インディゴブルーと赤のブレない関係を、正統派な黒小物でまとめて、さらにクラシカルなムードへ昇華。







（コーディネートのプライスなど詳細）

