GU、『星のカービィ』と6度目のコラボ 「カービィカフェ」モチーフのアイテムがずらり
ジーユーは、『星のカービィ』と6度目となるコラボレーションアイテムを、9月12日より、全国のジーユー店舗およびオンラインストアで販売開始する。
【写真】かわいい！バーガーが大きくプリントされたスウェット
同コレクションは、株式会社ハル研究所と任天堂株式会社が開発し、任天堂が発売する人気ゲームシリーズ『星のカービィ』をテーマにした「カービィカフェ」がモチーフ。シンボル的な存在であるウィスピーウッズにスポットを当て、「UNDER THE WHISPY WOODS“ウィスピーウッズの森で会いましょう”」をテーマに、ブリティッシュなアイテムを展開する。
ウィメンズは、「カービィカフェ」のマークをデザインしたニットベストや、ウィスピーウッズのりんごを持ったカービィやワドルディの刺繍を施したストライプシャツのほか、デザートメニューをデザインしたハーフジップのスウェットを展開。メンズは、フードメニューのピッツァやプレートをデザインしたスウェットシャツと、おひるねするカービィをデザインしたジャカード柄のニットカーディガンをラインナップ。
またキッズでは、子どもにも人気のフードメニューであるバーガーとオムライスをプリントしたスウェットプルオーバーや、大人のアイテムとリンクコーデも楽しめるスウェットパーカが登場する。さらにグッズは、「カービィのふわふわパンケーキ」と「ワドルディのおひるねオムライス」をモチーフにしたポーチを展開。
