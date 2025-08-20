YouTubeチャンネル「柴犬きなこと道産子夫婦」に投稿された1本の投稿が話題となっています。1週間ぶりに、愛する赤ちゃんが帰ってきたら…！？その光景は「可愛いが大渋滞」「ただただ微笑ましい」「ずっと見ていたい…」と50万回再生され、大変な反響を呼んでいます。

【動画：溺愛する赤ちゃんと離れ離れになった犬→１週間ぶりの再会を果たした瞬間…あまりにも尊い『お互いの行動』】

赤ちゃんのことが大好きな柴犬

柴犬の「きなこ」ちゃんは、とっても甘えん坊な性格の女の子。一緒に暮らす赤ちゃん「みい」ちゃんのことを、大変可愛がっているといいます。母性本能あふれるきなこちゃんですが、この1週間ちょっぴりさみしい時間を過ごしていました。というのも、大好きなみいちゃんが1週間も家にいなかったのです。

そして、いよいよみいちゃんの帰宅の日…。きなこちゃんは、扉が開く前からハイテンション！ママとみいちゃんが入ってくると、大興奮で2人に飛びついてきたそうです。みいちゃんの顔にペタンとしたいようで、ミルクを飲んでいる間も終始付き添っていたとか。

止められてもめげずにチュー♡

ママに諭されて、みいちゃんがミルクを飲み終わるまでおとなしく待つことにしたきなこちゃん。みいちゃんとスキンシップが取れるのを、今か今かと待ちかねていたといいます。そしてやっとのことでスキンシップの時間が訪れると…。

きなこちゃんは、みいちゃんの膝枕でゴロゴロ甘えだしたそう。きなこちゃんの方が赤ちゃんのようで、思わず歯をしまい忘れてしまうほどうっとりしていたそうです。そして、やっとのことで念願の「おかえりのチュー」をすることができたのでした。

相思相愛な姉妹の姿にキュン

一方、みいちゃんも、きなこちゃんからの愛情が嬉しかったようです。きなこちゃんの前に座ってニコニコすると、お返しにハグをしてくれたのです。そんなみいちゃんからの愛が嬉しくて、今度はきなこちゃんがくっついてきたとか。

仲睦まじい姉妹は、このあともずっと「ハグしてくっついて」を繰り返していたといいます。あまりに微笑ましい光景に、2人の絆を感じずにはいられません♡

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「可愛いが足りないくらい可愛い」「2人の愛の絆はめっちゃ深い」「お互いに大好きなのが伝わってきます」などさまざまなコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル「柴犬きなこと道産子夫婦」には、きなこちゃんとみいちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「柴犬きなこと道産子夫婦」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。