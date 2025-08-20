報知プレミアムボクシング「激闘の記憶」第４回は、元ＷＢＣ世界バンタム級チャンピオン辰吉丈一郎（大阪帝拳）の奇跡の王座返り咲きを取り上げます。絶大な人気を誇る辰吉も世界戦３連敗となり、後がない状態となった１９９７年１１月２２日、大阪城ホールでＷＢＣ世界同級王者シリモンコン・ナコントンパークビュー（タイ）に挑戦。戦前の予想では圧倒的不利の中、１６戦全勝の王者と序盤から激しく打ち合う展開に、会場のファンは開始直後から立ち上がりヒートアップ。７回ＴＫＯ勝ちする辰吉だが、その直前にはピンチとなるシーンもあり、激闘の末に３年ぶりの王座を手にした歴史に残る一戦となった。

辰吉の３年ぶり王座返り咲きは、ファンの心に突き刺さる感動的なものだった。この結果を期待はしたが、予想をした人は少なかったはずだ。だからこそ、衝撃的であり、みなが涙した。

決着は７回だった。リング中央で放った左ボディーが決め手となった。シリモンコンが苦痛に顔をゆがめキャンバスに崩れ落ちる。何とか立ち上がったが、それだけで精いっぱいだった。辰吉は再びボディーを打ち込み、続けて連打。ロープに飛ばされ棒立ちになった王者の前にレフェリーが割って入り試合をストップした。館内は騒然を通り越し、恐ろしいほどヒートアップ。熱狂したファンは辰吉を目当てにリングに殺到。収拾がつかなくなった歓喜のリングで、新チャンピオンはファンに感謝した。「自分のわがままでボクシングを続けてきて、ファンのためにボクシングをやっているのではないのに、いつも応援してくれてありがとうございます」。涙声の辰吉に、リングを囲んだファンたちも涙した。

待っていたヒーローが帰ってきた。大阪城ホールは試合前からそんな雰囲気に包まれていた。入場の時はファンが通路に押し寄せ、もみくちゃになりながらリングへと向かった。相手は上昇気流に乗る２０歳の無敗王者（試合時は１６戦全勝６ＫＯ）という設定に、戦前の予想は圧倒的不利の中、試合開始のゴングが鳴った。序盤から緊迫した攻防が繰り広げられた。辰吉がジャブを中心に左右のフックを打てば、シリモンコンも左右の強打を返してくる展開となった。

そして最初に試合が動いたのは５回だ。辰吉は客席向かって両手をかざし「この回、いくぞ」という気持ちをファンへ届けた。その予告通りに激しい打ち合いとなり、左ボディーアッパーを打ち込む。次の瞬間、王者は苦痛のあまり体がくの字になる。さらに右を打ち抜くとタイ人王者は弱々しく背中からダウンした。ここで終わりかと思わせたが、シリモンコンも粘る。６回には辰吉の足が止まりかけ、前の回のダウンを忘れさせるほどの打ち合いに持ち込む。７回もどちらが先に決定打を打ち込むかというまさにスリリングな展開の中、辰吉が左を王者のボディーに突き刺し、３度目の王座返り咲きを実現した。

約３年前の９４年１２月。薬師寺保栄（松田）とのＷＢＣ世界バンタム級王座統一戦に判定負け。９６年３月には１階級ウェートを上げＷＢＣ世界スーパーバンタム級王者ダニエル・サラゴサ（メキシコ）に挑戦したが１１回ＴＫＯ負け。１年１か月後の再戦でも判定負けし、世界挑戦３連敗。もう後がない崖っぷちの状態でのシリモンコン戦。「勝つのは奇跡に近い」と言う声が大半を占める中での「奇跡の復活劇」となった。

王座獲得に成功した辰吉は２度の防衛に成功した後、９８年１２月のＶ３戦でウィラポン・ナコンルアンプロモーション（タイ）に６回ＫＯで敗れ王座陥落。８か月後、大阪ドームでの再戦でも７回ＴＫＯで敗れ、世界戦はこの試合が最後となった。現役にこだわる辰吉は５５歳になった今でも、トレーニングを欠かさないという。その一方で、辰吉が世界戦のリングで抱きかかえていた次男の寿以輝も今では２９歳。日本ランカーとなり、地域タイトルへの挑戦も経験していることを考えれば、長い年月を感じさせる。

９７年に網膜剥離（はくり）となり事実上の引退となりながら、特例という日本のリングに戻ってきた辰吉だが、特例を認めたさせたのは、ファンの絶大なる後押しがあったからだろう。そして今でも思う。あの大阪城ホールの空気は、何十年とボクシング会場に足を運んだ中でも、トップクラスの熱量を感じた試合だったということを。

◆辰吉丈一郎（たつよし・じょういちろう） １９７０年５月１５日、岡山県倉敷市出身。１７歳で全日本社会人選手権出優勝。アマ戦績は１８勝（１８ＫＯ・ＲＳＣ）１敗。８９年９月にプロデビュー。４戦目で日本バンタム級王座を獲得（当時の日本最短タイ記録）。９１年９月にグレグ・リチャードソン（米国）を１０回終了ＴＫＯで下し、当時の日本最短記録となる８戦目（現在は５戦が最短）でＷＢＣ世界同級王座を獲得。プロ戦績は２０勝（１４ＫＯ）７敗１分け。身長１６５センチの右ボクサーファイター。