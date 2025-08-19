Image: Eric Migicovsky's Blog

最新ガジェットらしい佇まいになってる！

スマートウォッチを初めてこの世に生み出した、Pebble（ペブル）。その復活が噂されてから、「Core 2 Duo｣と｢Core Time 2」の2機種の開発が告知されました。

そして2025年8月13日、Pebbleの生みの親であるエリック・ミギコフスキー氏が、｢Pebble Time 2 *」の最終デザインを動画でお披露目しました。Pebbleという商標名称も取り戻せたとのこと、まさにPebble復活ッ！ Pebble復活ッ！

Pebbleについて簡単におさらいしておくと、 2012年に登場したスマートウォッチの元祖ガジェットです。E-Inkディスプレイで長時間駆動し、スマホ通知やアプリ連携が可能で人気を博しました。

のちにFitbitにその資産は売却され、そのFitBitもいまはGoogleに買収されています。

シンプルで人気だった｢Pebble｣創業者が、新スマウォでリベンジを果たす

期待のTimeは滑らかなデザインに

2025年7月に、ミギコフスキー氏はPebbleの商標も取り戻せたと発表。これに伴いデバイスの名称も「Pebble 2 Duo」、「Pebble Time 2 *」へと先祖返りしました。

Image: Eric Migicovsky's Blog

今回新たに発表されたのは、「Pebble Time 2 *」の最終デザイン。開発発表時点のイメージではかつてのpebble watchのようなデザインでしたが、リニューアル後は角張りを抑えた、滑らかな仕上げになっていますね。ベゼルは立体感があり手首への馴染みも良さそう。

Image: Eric Migicovsky's Blog

新たな追加機能は、マルチカラーRGB LEDバックライト、2つ目のマイク（ノイキャン対応予定）、コンパスセンサー、ネジ止め式のステンレス製裏蓋などなど。電子ペーパーディスプレイや30日のロングバッテリーなどの特徴的な仕様は変更ありません。使いやすそう〜。

Image: Eric Migicovsky's Blog

ちなみにアスタリスク（*）も正式名称の一部。「Pebble Time 2」という2016年に発表された未出荷のデバイスがあり、それとの差別化のようです。

予約変更も間に合います

「Pebble Time 2 *」は、2025年12月出荷予定。同じく開発が発表されていた「Pebble 2 Duo」は2025年8月から発送予定（7月から延期されてます）ですが、「Pebble 2 Duo」から「Pebble Time 2 *」の予約変更も可能とのこと。Duo予約者は予約順をキープしたまま乗り換えるための案内メールが届くそうです。

Screenshot: ヤマダユウス型

価格は「Pebble 2 Duo」が149ドル（約2万1960円）、「Pebble Time 2 *」が225ドル（約3万3160円）。いわゆるあの頃のガジェットのエッセンスが、令和の時代にどうアレンジされているのか。これは気になるねぇ。

Source: Eric Migicovsky's Blog