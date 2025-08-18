１８日午前９時５０分頃、大阪市中央区宗右衛門町の雑居ビルから出火し、５階建てと７階建てのビル２棟計１００平方メートルを焼いた。

大阪府警や市消防局によると、消火活動中の男性消防隊員２人が死亡。別の男性消防隊員４人と、女性１人が病院に搬送されたが、命に別条はなかった。府警は現場検証して火元や原因を調べ、市は近く調査委員会を設けて検証を進める。

市消防局や府警によると、亡くなったのは、いずれも浪速消防署に勤務する消防司令の森貴志さん（５５）（大阪府羽曳野市）と消防士の長友光成さん（２２）（同府吹田市）。２人はそれぞれ小隊長、隊員として出動し、７階建てビルの６階で消火活動中、建物内に取り残された。６階で見つかり、他の隊員に救出されたが、搬送先の病院で死亡が確認されたという。

この日、報道陣の取材に応じた大阪市の横山英幸市長によると、森さんら２人は消火活動中にビルの５階や６階部分で崩落があり、退避する途中だった可能性があるという。横山市長は「崩落の結果、出口方面に退避がかなわず別のフロアに移動し、延焼によって呼吸の問題で命を落としたのではないかと考えられる」と語った。

また、横山市長は「痛恨の極みで、心からご冥福（めいふく）をお祈りする」と述べ、火災の原因や２人が死亡した経緯を検証した上で公表し、再発防止に努める考えを明らかにした。

火災では、消防車６３台などが消火活動に当たり、約９時間後に消し止められた。搬送された別の消防隊員４人は２０〜３０歳代で、うち１人も建物内に取り残されたが、自力で脱出した。女性は２０歳代という。

現場は、建物が密集する大阪・ミナミの道頓堀川沿いの繁華街。観光客や通行人らで一時騒然となった。近くの飲食店の店員（２１）は「煙のにおいがしておかしいと思っていたら、警察官が来て『早く避難して』と叫んでいた。最初は驚いて頭が真っ白になったが、従業員とお客さんが避難できてよかった」と話した。

現場のビル２棟は内部で一部がつながっており、飲食店などが入居。市消防局によると、２０２３年６月の立ち入り検査で、年２回の避難訓練の実施や火災報知機の設置状況など６項目で法令違反があったとして、是正を求める行政指導を受けたという。