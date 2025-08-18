この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気ポイ活YouTuber・鬼丸征也さんが、自身のYouTubeチャンネルで「【auじぶん銀行】プレミアム金利優遇で円普通預金金利が業界トップの最大0.65%になる」と題した最新動画を公開。動画冒頭から「一番おすすめな銀行を教えてくださいと聞かれた時に、僕の場合は、総合的に考えてやっぱりauじぶん銀行が一番かなと。案件でもなんでもなく正直な気持ち」と熱く語り、その理由を徹底解説した。



鬼丸さんはまず「今年2025年10月1日から始まる強烈な得点」に注目。具体的には、「円普通預金の金利がなんと0.55％。税引き後は年0.43％になる」と話し、既存の大手3メガバンク（三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行）の0.2％（税引き後0.16％）と比較しても「100万円預けて1年で1594円の利子と比べてもauじぶん銀行は圧倒的に高い」と強調した。



さらに「auじぶん銀行はデフォルト金利が0.21％と既に高めですが、条件達成で0.41％や0.51％までも狙える」ことを紹介。加えて10月から始まる“プレミアム金利優遇”により「条件クリアで0.55％、さらに一部上乗せで最大0.65％が実現するので、他行を抜いて業界トップ」と語った。



「0.55％の金利を受け取るには1000万円預けなきゃいけないの？」と多くが疑問に感じる点にも、「大金でなくても『6個ある条件から5個以上を達成すればOK』なので、普通の人も無理なく狙える」と安心感を訴えた。条件についても「給与や定額自動入金、キャッシュレス決済など達成しやすいものが多く、他行への振込手数料が月15回まで無料になるなどサービス面でも大きなメリット」と述べている。



加えて運用中のキャンペーンにも触れ、「プレミアムステージの方に向けて、預金残高を50万円以上増加で最大3000円の特典キャンペーンも開催中。自分の無理ない範囲で参加してほしい」と情報のシェアも抜かりない。



最後には「今回のプレミアム金利優遇が追加されたことで、さらにauじぶん銀行が自分の中でナンバーワンになりました」と締め、「実際に使いやすさやアプリのわかりやすさも大きな魅力。興味がある人はぜひ検討してほしい」と視聴者に呼びかけながら動画を終えている。