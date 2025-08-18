インテル・マイアミに所属するアルゼンチン代表FWリオネル・メッシが魅せた超絶アシストが話題になっている。



マイアミは17日、MLSの第28節でロサンゼルス・ギャラクシーと対戦し、3-1での勝利を飾った。怪我で直近2試合欠場していたメッシは後半から出場すると、84分にPA外からの強烈なシュートを叩き込んだ。



勝ち越し弾となったこのゴールも素晴らしかったが、話題になっているのが89分のルイス・スアレスへのアシストだ。ロドリゴ・デ・パウルの縦パスを受けたメッシはバックヒールでスルーパス。自分の背後を斜めに走るスアレスのスピードを落とさない絶妙な位置に完璧なパスを届けたのだ。





WOW



Filthy Messi dime to set up Luis Suarez for the @InterMiamiCF goal. pic.twitter.com/Caf0XlsBOo — Major League Soccer (@MLS) August 17, 2025

『Planet Football』はこのメッシのアシストについて触れており、「今、断言する 。リオネル・メッシが史上最高のアシストを決めた」と絶賛。続けて「メッシは輝かしいキャリアを通じて、数々の素晴らしいアシストを記録している。独創性、大胆さ、そして実行力という点で、昨日のアシストはこれまでで最も素晴らしいものかもしれない」と伝えている。SNSでも称賛が集まっており、「なんて素晴らしいパスなんだ」「彼がどれほど素晴らしいかを表現する言葉が見つからない」「ゴールよりも素晴らしいアシスト」「メッシは本当に信じられない男だ」といった声が飛び交っている。今シーズンもここまで公式戦32試合で25ゴール11アシストをマークするメッシ。38歳となった今も世界を驚かせるプレイを見せている。