メッシが魅せた“超絶アシスト”が凄すぎる!? 「史上最高のアシスト」「ゴールよりも素晴らしいアシスト」「どれほど素晴らしいかを表現する言葉が見つからない」と絶賛の嵐
インテル・マイアミに所属するアルゼンチン代表FWリオネル・メッシが魅せた超絶アシストが話題になっている。
マイアミは17日、MLSの第28節でロサンゼルス・ギャラクシーと対戦し、3-1での勝利を飾った。怪我で直近2試合欠場していたメッシは後半から出場すると、84分にPA外からの強烈なシュートを叩き込んだ。
勝ち越し弾となったこのゴールも素晴らしかったが、話題になっているのが89分のルイス・スアレスへのアシストだ。ロドリゴ・デ・パウルの縦パスを受けたメッシはバックヒールでスルーパス。自分の背後を斜めに走るスアレスのスピードを落とさない絶妙な位置に完璧なパスを届けたのだ。
SNSでも称賛が集まっており、「なんて素晴らしいパスなんだ」「彼がどれほど素晴らしいかを表現する言葉が見つからない」「ゴールよりも素晴らしいアシスト」「メッシは本当に信じられない男だ」といった声が飛び交っている。
今シーズンもここまで公式戦32試合で25ゴール11アシストをマークするメッシ。38歳となった今も世界を驚かせるプレイを見せている。
