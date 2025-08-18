ウィスパー・オーウェンさんと娘のサンドラ・マッカーシーちゃん/Fresno County Sheriff's Office

（ＣＮＮ）カリフォルニア州で、幼い娘と共に行方不明になっていた女性の車が水路に沈んでいるのが見つかり、車内から大人と乳児の遺体が発見された。警察が１７日、明らかにした。

行方が分からなくなっていたのは、同州サクラメント在住のウィスパー・オーウェンさん（３６）と生後８カ月の娘サンドラ・マッカーティーちゃん。フレズノ郡保安官事務所によれば、フレズノの親族を訪ねたあと、７月１５日に行方が分からなくなっていた。

２人はシルバーの２００６年型「シボレー・トレイルブレイザー」に乗って帰途に就いた。出発から数時間後、フレズノの北にある交通カメラに映ったのが最後だった。

２人はサクラメントの自宅に戻る予定だったが、家族が行方不明に気付いたのは３日後だった。家族がＣＮＮに語ったところによると連絡の行き違いがあったという。

今月１７日、非営利の潜水チームがオーウェンさんの車と特徴が一致する車両をオークデールで発見した。サンホアキン郡保安官事務所が明らかにした。

現場に駆け付けた保安官事務所と潜水チームが車内を確認し、大人と乳児の遺体を発見。正式な身元確認は検視局が行うが、行方不明者の家族も現場に立ち会い、車が本人のものだと確認したという。

車は水路から引き揚げられた。捜査はフレズノ警察が主導し、サンホアキン郡保安官事務所やカリフォルニア州ハイウェーパトロールが車両が水没した経緯を調べている。

オーウェンさんは当日、娘の定期健診のためフレズノを訪れ、午後５時ごろに出発したと母親のビッキー・トーレスさんが先月、ＣＮＮに語っていた。

オーウェンさんらが帰宅しなかったがパートナーは母親の家の片付けを手伝っているのだと思い込み、異変に気付かなかった。その後、パートナーが家族に連絡し、行方不明から３日後に母親がフレズノ郡保安官事務所に届け出た。