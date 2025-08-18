ザ ストリングス 表参道とANNA SUIのコラボアフタヌーンティーが登場！ブランドの世界観を表現したスイーツ＆セイボリーがずらり
◆ザ ストリングス 表参道とANNA SUIのコラボアフタヌーンティーが登場！ブランドの世界観を表現したスイーツ＆セイボリーがずらり
ザ ストリングス 表参道の「Cafe & Dining ZelkovA」にて、2025年9月18日（木）から11月18日（火）までの期間、「ファンタジー＆ローズ アフタヌーンティー with ANNA SUI」を開催。
ニューヨークで誕生し、世界中で愛され続けるファッションブランド「ANNA SUI（アナ スイ）」との初のコラボレーション。ファンタジーでロマンティックな世界観を、秋の旬食材を用いて表現した特別なアフタヌーンティーを体験して。
ファンタジーでロマンティックなスイーツが勢揃い
ANNA SUIのブランドのシグネチャーカラーであるパープルを取り入れた「ANNA SUIパープルモンブランマフィン」や「ブルーベリーパンナコッタ＆パープルゼリー」をはじめ、蝶のモチーフが飾られた「パープルバタフライムース」、色鮮やかなバラが目を惹く「ラズベリーのレッドローズムース」など、ファンタジーでロマンティックなスイーツがスタンドを彩る。
フォトジェニックな見た目の華やかなセイボリー
セイボリーは、見た目もかわいらしい「黒猫のTITI（ティティ）のブラックバーガー」や、秋の味わいを楽しめる「紫芋スープ キャビア添え」、華やかな色合いがフォトジェニックな「ローストビーフと紫キャベツのタルト」などがラインナップ。
ANNA SUIの世界観を表現したパフェ＆スペシャルドリンク
さらに、ANNA SUIの世界観を1皿に詰め込んで表現したファッショナブルなパフェや、ANNA SUIらしいエッセンスを纏う、ローズとパープルをイメージしたスペシャルドリンク2種も登場。
「アナ スイ ファンタジーパフェ」は、カシスソースにバイオレットカラーのゼリーを重ね、洋梨といちごをトッピング。トップにはANNA SUIパープルをイメージしたマカロンと、蝶の羽のようなカシスチュイルが飾られ、ゴージャスな見た目に。
アルコールドリンクの「ファンタジーブルーム」は、ANNA SUIのシグネチャーカラーであるパープルをイメージし、フローラルなテイストを加え、2種のエディブルフラワーが浮かべられた幻想的なカクテル。ノンアルコールドリンクの「スカーレットロマンス」は、ANNA SUIのローズのモチーフをメインに、ベリー×ローズフレーバーの深紅に染まったアイスティー。
デコレーションされたテラス席やオリジナルグッズも必見
テラス席は、コラボレーション期間限定スペシャルデコレーションでお届け。ANNA SUIのブランドロゴのアートやクッション、頭上で舞う蝶のモチーフをイメージした華やかな装飾が、ロマンティックなティータイムを演出する。さらに、テラス6席限定のスペシャルデコレーションシートでは、コラボレーション限定のローズストライプデザインの傘と、黒猫のぬいぐるみが貸し出されるので、よりフォトジェニックになった空間を楽しんでみて。（※傘とぬいぐるみはお持ち帰り不可）
またアフタヌーンティーには、コラボレーションオリジナルのランチョンマットやコースター、メニュー表といったオリジナルグッズが用意されているのもうれしいポイント。
ANNA SUIの洗練された世界観に包まれながら、心ときめく秋のティータイムを満喫して。
◆アフタヌーンティーの会場は？
ケヤキの木漏れ日が差し込むテラス席、NYを感じさせる洗練カフェダイニング
表参道駅より直結。NYをイメージした「ザ ストリングス 表参道」で、海外気分を味わうエレガントな女子会を。ケヤキ並木を臨むテラス席や、非日常感あふれる優雅な店内。こだわりのインターナショナルキュイジーヌと美酒を、心ときめく美空間で堪能して。
ザ ストリングス 表参道の「Cafe & Dining ZelkovA」にて、2025年9月18日（木）から11月18日（火）までの期間、「ファンタジー＆ローズ アフタヌーンティー with ANNA SUI」を開催。
ニューヨークで誕生し、世界中で愛され続けるファッションブランド「ANNA SUI（アナ スイ）」との初のコラボレーション。ファンタジーでロマンティックな世界観を、秋の旬食材を用いて表現した特別なアフタヌーンティーを体験して。
ファンタジーでロマンティックなスイーツが勢揃い
ANNA SUIのブランドのシグネチャーカラーであるパープルを取り入れた「ANNA SUIパープルモンブランマフィン」や「ブルーベリーパンナコッタ＆パープルゼリー」をはじめ、蝶のモチーフが飾られた「パープルバタフライムース」、色鮮やかなバラが目を惹く「ラズベリーのレッドローズムース」など、ファンタジーでロマンティックなスイーツがスタンドを彩る。
フォトジェニックな見た目の華やかなセイボリー
セイボリーは、見た目もかわいらしい「黒猫のTITI（ティティ）のブラックバーガー」や、秋の味わいを楽しめる「紫芋スープ キャビア添え」、華やかな色合いがフォトジェニックな「ローストビーフと紫キャベツのタルト」などがラインナップ。
ANNA SUIの世界観を表現したパフェ＆スペシャルドリンク
さらに、ANNA SUIの世界観を1皿に詰め込んで表現したファッショナブルなパフェや、ANNA SUIらしいエッセンスを纏う、ローズとパープルをイメージしたスペシャルドリンク2種も登場。
「アナ スイ ファンタジーパフェ」は、カシスソースにバイオレットカラーのゼリーを重ね、洋梨といちごをトッピング。トップにはANNA SUIパープルをイメージしたマカロンと、蝶の羽のようなカシスチュイルが飾られ、ゴージャスな見た目に。
アルコールドリンクの「ファンタジーブルーム」は、ANNA SUIのシグネチャーカラーであるパープルをイメージし、フローラルなテイストを加え、2種のエディブルフラワーが浮かべられた幻想的なカクテル。ノンアルコールドリンクの「スカーレットロマンス」は、ANNA SUIのローズのモチーフをメインに、ベリー×ローズフレーバーの深紅に染まったアイスティー。
デコレーションされたテラス席やオリジナルグッズも必見
テラス席は、コラボレーション期間限定スペシャルデコレーションでお届け。ANNA SUIのブランドロゴのアートやクッション、頭上で舞う蝶のモチーフをイメージした華やかな装飾が、ロマンティックなティータイムを演出する。さらに、テラス6席限定のスペシャルデコレーションシートでは、コラボレーション限定のローズストライプデザインの傘と、黒猫のぬいぐるみが貸し出されるので、よりフォトジェニックになった空間を楽しんでみて。（※傘とぬいぐるみはお持ち帰り不可）
またアフタヌーンティーには、コラボレーションオリジナルのランチョンマットやコースター、メニュー表といったオリジナルグッズが用意されているのもうれしいポイント。
ANNA SUIの洗練された世界観に包まれながら、心ときめく秋のティータイムを満喫して。
◆アフタヌーンティーの会場は？
ケヤキの木漏れ日が差し込むテラス席、NYを感じさせる洗練カフェダイニング
表参道駅より直結。NYをイメージした「ザ ストリングス 表参道」で、海外気分を味わうエレガントな女子会を。ケヤキ並木を臨むテラス席や、非日常感あふれる優雅な店内。こだわりのインターナショナルキュイジーヌと美酒を、心ときめく美空間で堪能して。