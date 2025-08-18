グランドニッコー東京 台場で味わう♡旬ぶどう尽くし『秋のプリフィックスランチ』

東京湾のきらめく景色を望むグランドニッコー東京 台場「The Grill on 30th」では、2025年9月1日～11月30日の期間、秋の味覚とぶどうスイーツを堪能できる『秋のプリフィックスランチ』が登場。選べる前菜やメインに加え、シャインマスカットや長野パープルなど4種のぶどう食べ比べを含むデザートブッフェ付き。秋色に染まる贅沢なランチタイムで、旬の美味しさを心ゆくまで楽しめます。

4種の高級ぶどう食べ比べ＆秋スイーツ

デザートブッフェの目玉は、シャインマスカット・長野パープル・巨峰・レッドグローブの4種ぶどう食べ比べ。

果実の甘みや酸味、みずみずしい食感を一度に楽しめます。スイーツは「ぶどうと洋梨のケーキ」や「シャインマスカットムース」、「紅茶ロールケーキ」など秋の果実をふんだんに使用。

シェフサービスでは、トリュフ香る「タルトモンブラン」を目の前で仕上げ、出来立ての香りと食感が堪能できます。

選べる前菜＆メインで味わう秋の恵み

前菜には「豚肉と茸と栗のパウンドケーキ カルヴァドスクリーム」や「カポナータとタブレサラダのセルクル仕立て」など秋らしいメニューが勢ぞろい。

メインは魚・肉料理から選べ、「カマスのグリル グルノーブル風」や「ラムバーグのグリル サルサソース」などバリエーション豊富。

さらにオプションで「オマール海老と帆立貝のグリル」や「黒毛和牛ローストビーフボウル」も追加可能です。

開催概要と料金プラン

開催期間は2025年9月1日（月）～11月30日（日）。会場は30階「The Grill on 30th」、東京湾を望む絶景ロケーションで100分制ランチが楽しめます。

料金は平日6,000円、土日祝日7,500円（税・サ込）。前菜・スープ・メインに加え、秋の収穫祭デザートブッフェ付き。

秋の絶景と味覚で特別なひとときを

高級ぶどうや洋梨、栗など秋を彩る食材が贅沢に並ぶ『秋のプリフィックスランチ』。東京湾の絶景とともに味わうひとときは、心も満たす至福の時間です。

旬の果実と選べる料理で、秋の美味しさを存分に楽しんでみてはいかがでしょうか。期間限定の特別ランチで、五感が喜ぶ体験をお届けします♪