大島麻衣が「今これが主流です」と、絶対にばれない“PayPay浮気”を暴露し、千鳥のノブが「PayPayさん、すごいことしてるやん」と驚愕した。

【映像】“PayPay浮気”の方法&大島麻衣のセクシーな写真集

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくバラエティー。千鳥がMCを務める。

この日は、男性の知らない女性の本音を歌に乗せて聴いていく人気企画「女性の本音ラブソング〜真夏の復活SP〜」が1年半ぶりに放送された。大島麻衣が3度優勝、野呂佳代が4度の優勝を果たしているほか、これまでさまざまな女性タレントが出場してきた同企画。この企画に欠かせない特別審査員としてAMEMIYAが登場した。

千鳥の2人を驚愕させる楽曲を披露したのは、レジェンドシンガーの大島。歌う前に、「浮気のバレかたは時代によって進化している」と持論を展開し、現代の浮気事情を知ることができる本音ソング『聖域』を歌い上げた。

同曲の内容は「恋人にスマホを見られたときに通常は、LINEやSNSのDMによって浮気が発覚するが、絶対にチェックされない安全なツールは、PayPayのメッセージ機能である」と明かしたもの。大島が歌い終わると、ノブは「知りません！なんですか、それ！」と興味津々に。大島は「今はこれが主流ですね」とコメントし、出場していたほかの女性タレントたちも「ええ〜！」とビックリ仰天した。

PayPayは、お金を送金するだけでなくメッセージだけのやり取りもすることができるそうで、お金を扱うアプリのため、大島曰く「暗証番号を固めに設定してても怪しまれない」という。ノブは「PayPayさん、すごいことしてるやん。PayPayさ〜ん！」とPayPayに向かって声をあげた。さらに、アシスタントMCの西澤由夏アナも「DMより気軽かもしれないです。お金を払う流れから簡単に連絡先を交換できる」と感心した。

大悟は「とんでもないものを歌ってしまった」と驚愕し「PayPayのメッセージ機能で口説かれたことがあったの？」と質問。大島は「ありました。入金とは違うメッセージが届くのですが、いまどこどこにいるけどなにしてる？みたいな」とPayPayのメッセージ機能で男性から誘われた経験を明かした。また、文字数は決まっておらず、写真は送れないそうで、大悟は「逆に安全よ」と大きく頷いている。