Á°ÅÄÂçÁ³¤Ï¡È7500Ëü¥Ý¥ó¥É¡É¤Ç¤âÇä¤ì¤Ê¤¤¡¡¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯OB¤ÏÇäµÑ¤ËÃÇ¸ÇNO¡Ö2¿ÍÊ¬¤ÎÁª¼ê¤ò¼º¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤è¡×
15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¹¥³¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥ê¡¼¥°ÇÕ2²óÀï¤Î¥Õ¥©¥ë¥«¡¼¥¯Àï¤Ë¤Æ¡¢º£µ¨½é¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯½êÂ°¤ÎÆüËÜÂåÉ½FWÁ°ÅÄÂçÁ³¡£¥ê¡¼¥°Àï¤ÎÊý¤Ç¤Ï³«Ëë2»î¹ç¤Ç¤Þ¤À¥´¡¼¥ë¤¬¤Ê¤¤¤¬¡¢º£µ¨¤â½ÅÍ×À¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
Á°ÅÄ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ïºòµ¨33¥´¡¼¥ë12¥¢¥·¥¹¥È¤È°µ´¬¤Î¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢º£²Æ¤Ë5Âç¥ê¡¼¥°¤Î¤É¤³¤«¤Ø¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤ÎÏÃÂê¤â¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Á°ÅÄ¤ÏÀäÂÐ³°¤»¤Ê¤¤ÀïÎÏ¤À¡£
¡Ö¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬Á°ÅÄ¤òÇäµÑ¤¹¤ë¤Ê¤ó¤ÆÏÃ¤ÏºÇ¤âÇÏ¼¯¤²¤¿¤â¤Î¤À¡£¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤¬²¿¤À¤í¤¦¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡£Á°ÅÄ¤òº£¤¹¤°¼êÊü¤¹¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ëµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£¤¿¤È¤¨7500Ëü¥Ý¥ó¥É¤Ê¤ó¤ÆÅÓÊý¤â¤Ê¤¤¶â³Û¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Á´Á³Â¤ê¤Ê¤¤¤Í¡£¤ª¤«¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ËÜµ¤¤À¡£¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬¼º¤¦¤Î¤Ï1¿ÍÊ¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Á°ÅÄ¤ÎËüÇ½À¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â2¿ÍÊ¬¤ÎÁª¼ê¤ò¼º¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤è¡£¤·¤«¤âÁ°Àþ¤Ï¥Ô¡¼¥¹ÉÔÂ¤À¤«¤é¤Í¡×
¡ÖÈà¤Ï27ºÐ¤Ç¡¢·ÀÌó¤â2Ç¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤¬°ÜÀÒ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¸À¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Â¾¤ËÀïÎÏ¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤½¤ì¤âÌäÂê¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¤Þ¤À°ÜÀÒ¤·¤¿¸Å¶¶¤ä¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥¥å¡¼¥ó¤ÎÂå¤ï¤ê¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¡£¸Å¶¶¤¬1·î¤Ëµî¤ë¤È¤ÏÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤¬ÂåÌò¤ÎFW¤ò³ÍÆÀ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤âÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¥å¡¼¥ó¤À¤Ã¤Æ¤â¤¦1Ç¯¤Ï°ú¤Î±¤á¤ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î²Æ¤ËÁ°ÅÄ¤ò¼êÊü¤¹¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë²¿¤¬»Ä¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤«¡×
Á°ÅÄ¤Ï¹¶¼éÎ¾ÌÌ¤ÇÈ´·²¤Î¹×¸¥ÅÙ¤ò¸Ø¤ë¡£ÂåÌò¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢Á°ÅÄ¤ÎÎ®½Ð¤Ï¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÄË¼ê¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£