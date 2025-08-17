記者会見で発言するプーチン氏＝１５日、米アラスカ州/Kevin Lamarque/Reuters

（ＣＮＮ）米アラスカ州で行われた米ロ首脳会談。ロシアのプーチン大統領が笑顔を浮かべながら最後に発した言葉は、珍しく英語だった。

トランプ米大統領が近くまた会うことになるだろうと示唆したのに対し、プーチン氏は「次はモスクワで」と応じた。通訳の必要はなかった。

プーチン氏はドイツ語に堪能なことで知られる。冷戦期には旧ソ連国家保安委員会（ＫＧＢ）の将校として、東ドイツ（当時）のドレスデンに赴任していた。ドイツのメルケル元首相との会談で互いにドイツ語を話していたのは有名だ。

ロシア大統領府によれば、プーチン氏は流ちょうな英語も操る。

ロシア紙イズベスチヤによると、大統領府は２０１７年、プーチン氏は英語を「ほぼ完全に」理解しており、通訳の誤りを正すことさえあると明かしたという。

イズベスチヤは当時、ペスコフ大統領報道官の話として、プーチン氏は「急ぎの場」では「英語で話すことが多いが、交渉や公式会談が行われている場ではもちろん、通訳を介して意思疎通を行う」と伝えていた。

ハイレベル協議の場で通訳を使うことで、指導者には駆け引きの余地もできる。

例えば今回のトランプ氏との会談前、記者団から英語で戦争に関する厳しい質問が飛んだところ、プーチン氏は理解できないか、聞こえていないかのような様子を見せた。どの質問にも答えず、困惑した表情を見せるばかりだった。

「民間人の殺害をやめる」かと問われた際には、聞き取れなかったかのような仕草（しぐさ）を見せた。

交渉の場以外でプーチン氏が英語力を披露したケースは少なくない。

２００８年、ジョージア（グルジア）での紛争を巡りＣＮＮの単独インタビューに応じた際は、一部を英語で答えた。

１３年には、２０年万国博覧会をロシア中部エカテリンブルクへ誘致する計画を発表するため、カメラの前でかなり長く英語で発言。「これは最優先の国家的プロジェクトになる」と英語で語った。

プーチン氏が英語力を披露したおそらく最も有名な例は、１０年にサンクトペテルブルクで開催されたチャリティーイベントで「ブルーベリー・ヒル」を歌ったことだろう。歌詞の一部でつまずく場面もあったものの、ケビン・コスナー氏やゴールディ・ホーン氏、カート・ラッセル氏といったハリウッドの著名人が客席でこの珍しいパフォーマンスを目撃した。

そして今回、プーチン氏がモスクワでの追加会談に英語で招待すると、トランプ氏はすぐさま反応した。「おお、それは面白い。少し批判されるかもしれないが、実現の可能性はあると思う。本当にありがとう、ウラジーミル」