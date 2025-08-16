お笑いコンビ「スピードワゴン」井戸田潤（52）と妻でモデルの蜂谷晏海（33）が、16日に更新された「クワバタオハラ」くわばたりえ（49）のYouTubeチャンネルに出演。第2子出産に向けて、井戸田が驚きのリクエストを言い出し、蜂谷が答えに戸惑う場面があった。

蜂谷は現在第2子を妊娠中。第1子の無痛分娩を振り返る中で、胎盤の話になった。クリニックでは出産前に胎盤について見たいか、触りたいか、食べたいか聞かれたといい、「食べるのはあれだなと思って、見たい、触りたいってリクエストだけ出してた」と蜂谷。出てきたばかりの胎盤を触ったことを懐かしそうに語った。

すると、井戸田が突然、「次は俺食べようと思ってる」と宣言。「食べたいアンケート、まるにしといてよ」とリクエスト。蜂谷は「え?」と戸惑いの表情を見せつつ、「あのさ、私が食べるのは分かるんだけど、旦那さんが食べるのあります？」と吹き出した。

「食べたいよ、だって晏海の体の一部じゃん」と言い張る井戸田。くわばたも驚きを隠せなかったが、「ほんま愛してるからできるって感じ」とフォローしていた。