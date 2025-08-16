この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTube動画「一瞬でウエストを細くする方法 Asherahメソッド健康美」で、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が、ウエストラインをすぐに細くするための呼吸テクニックを伝授した。片岡氏は動画の冒頭で「早急にデートやオーディションでウエストサイズをもっと細くしたい方、ダイエット中の方にピッタリ」と解説し、緊急時や日々の美ボディ習慣として実践できる方法であることを強調した。



片岡氏が紹介したのは、肋骨と腹筋を意識した独自の呼吸法。まず「息を吸って肋骨を広げ、吐く時に縮める」を繰り返し、腹筋の使い方を体に覚え込ませるトレーニングだ。さらに「つま先立ちをして、息を吸って上に上がり、吐きながらウエストを縦に伸ばし、ちっちゃいコルセットを締めるように肋骨をギュッとしめ込む」という手順を丁寧に解説。「首を長く、上に伸ばすことで体全体が使えるようになる」と、全身の連動の大切さを述べている。



ポイントは「自分が限界と思えるぐらいまで10回は最低でもやること」。このサイクルを繰り返すことで「サイズが1センチとか2センチとかは軽く細くなるので、ぜひ試してみてください」と片岡氏は太鼓判。



動画の終盤に「締め込みすぎると体調不良や生理不順を起こす恐れがあるので、必ず最後は深呼吸で体をリセットするように」と健康面への配慮も呼びかけた。最後に片岡氏は「このやり方を3回から5回深呼吸して締めくくるのが鉄則です」動画を締めくくった。