¡È´Ú¹ñ¤ÇºÇ¤âÈþ¤·¤¤½÷Í¥¡É¥¥à¡¦¥Æ¥Ò¡¢É×¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¥é¥Ö¥é¥Ö¡ªÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¥³¥á¥ó¥È¤ËÃíÌÜ
²Î¼êRAIN¤È½÷Í¥¥¥à¡¦¥Æ¥ÒÉ×ºÊ¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤°¦¾ð¤ò¸«¤»¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÈù¾Ð¤Þ¤»¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¥à¡¦¥Æ¥Ò¡¢É×¤È¡È¤ªÇ¦¤Ó¡ÉÆüËÜÎ¹¹Ô
µî¤ë8·î11Æü¡¢¥¥à¡¦¥Æ¥Ò¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤ÆÌó2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¶á¶·¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
Èà½÷¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¡ÁÄÉ¤¦¼Ô¤ÈÄÉ¤ï¤ì¤ë¼Ô¡Á¡Ù¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âµ×¡¹¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡£¤á¤¤¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥ê¥È¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È»¶Êâ¤·¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë½»¤àÂç³Ø¤ÎÍ§¿Í¤È¥½¡¼¥Û¡¼¤ÎÎ®¹Ô¤ê¤Î¥«¥Õ¥§¤ÇÁû¤¬¤·¤¯¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤·¡¢20Ç¯Á°¤Ë½é¤á¤Æ¹¹ð¤ò»£±Æ¤·¤¿¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¶¶¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÈþ¤·¤¤¤È´¶Ã²¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¾Ï¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯Î¹¹Ô¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿¤Î¤Ê¤«¤Î¥¥à¡¦¥Æ¥Ò¤Ï¡¢T¥·¥ã¥Ä¤ÈÇò¤¤¥º¥Ü¥ó¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î³¹¤È¸ø±à¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤éÍ¾Íµ¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¥«¥Õ¥§¤ÇµÙÂ©¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¡¢Ìë·Ê¤ò´Õ¾Þ¤·¤Ê¤¬¤é¾Ð´é¤Ç²á¤´¤·¤¿¤ê¤¹¤ë»Ñ¤Ç¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÀ¶½ã¤ÇÍ¥²í¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£20Ç¯Á°¡¢»×¤¤½Ð¤Î¾ì½ê¤òºÆ¤ÓË¬¤ì¤¿´¶³´¿¼¤¤É½¾ð¤âÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡¢Ç¯¤ò½Å¤Í¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÈþËÆ¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î´¶Ã²¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£¡Ö20Âå¤Î¤È¤¤ÈÆ±¤¸¤À¡×¡Ö½÷¿À¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ½÷¿À¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³¤¡¢Ç®¤¤È¿±þ¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¡£
¥¥à¡¦¥Æ¥Ò¤ÏÂ³¤±¤Æ¡¢¡ÖÆ°²è¤Ï½é¤á¤ÆÅê¹Æ¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ªÊäÀµ¤â¤·¤Æ²»³Ú¤â¤Ä¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤êÊý¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¾Ï¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎÌë·Ê¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢É×¤ÎRAIN¤Ï¡Ö¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤Þ¤¹¡£²È¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÃãÌÜ¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¡¢´Å¤¤´Ø·¸À¤ò¸«¤»¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖÉ×ÉØºÇ¹â¡×¡Ö¥³¥á¥ó¥È¤«¤é°¦¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÈù¾Ð¤Þ¤·¤µ¤òÉ½¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢RAIN¤È¥¥à¡¦¥Æ¥Ò¤Ï¡¢2011Ç¯¤Ë¹¹ð»£±Æ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¸òºÝ¤ò»Ï¤á¡¢2013Ç¯1·î1Æü¤ËÇ®°¦¤ò¸ø¼°¤ËÇ§¤á¤¿¡£
2017Ç¯1·î17Æü¡¢RAIN¤¬Ä¾É®¤Î¼ê»æ¤Ç·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢Æ±Ç¯1·î19Æü¡¢¥½¥¦¥ë¤Ë¤¢¤ëÀ»Æ²¤Ç·ëº§¼°¤òµó¤²¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢2017Ç¯10·î¤ËÄ¹½÷¡¢2019Ç¯¤Ë¼¡½÷¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¹¬¤»¤Ê²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥¥à¡¦¥Æ¥Ò ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1980Ç¯3·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¡È´Ú¹ñ¤ÇºÇ¤âÈþ¤·¤¤½÷Í¥¡É¤È¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¡£2003Ç¯¤Ë¥Á¥§¡¦¥¸¥¦¤È¶¦±é¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡ØÅ·¹ñ¤Î³¬ÃÊ¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤ÇÆüËÜ¤Ç¤â¤½¤ÎÌ¾¤¬ÃÎ¤é¤ì¤ë¡£2006Ç¯¤Ë¤Ï°ûÎÁ¿å¡Ö¿·¡¦ÁÖ·òÈþÃã¡×¤ÎCM¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¡¢2011Ç¯¤Ë¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ØËÍ¤È¥¹¥¿¡¼¤Î99Æü¡Ù¤ÇÀ¾Åç½¨½Ó¤È¤È¤â¤Ë¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡£2017Ç¯¤Ë²Î¼êRAIN¡Ê¥Ô¡Ë¤È·ëº§¤·¡¢Æ±Ç¯¤ËÂè°ì»Ò¡Ê½÷»ù¡Ë¡¢2019Ç¯9·î¤ËÂèÆó»Ò¡Ê½÷»ù¡Ë¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£