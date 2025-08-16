「4日後、どうしようか」内見決定するも、生活感あふれる部屋にアタフタ｜新築を2年で売って移住した話【ママリ】

著者・おおえもん(@ooe.mon)さんとその家族が、移住をするために、2年間住んだ東京の一軒家を、買値プラス330万円で売却するまでを描いたお話です。査定では買値マイナス150万円だった家の価格を、買値プラス440万円に設定し、いよいよ売り出しがスタートしました。『新築を2年で売って移住した話』第6話をごらんください。

さっそく内見希望者がいるという連絡があり、内見は4日後に決まりました。ところが、部屋は4日で片付けるにはあまりにも絶望的。そこで考えた、おおえもんさんの秘策とは？

©ooe.mon

©ooe.mon

売りに出された自宅をネットで確認する、おおえもんさん夫婦。ポジティブな言葉をかけ合って、気持ちを落ち着かせます。2日後、おおえもんさんに電話がありました。

©ooe.mon

©ooe.mon

電話の内容は、内見希望者がいるという知らせでした。4日後に内見が決まり、ほっとしたのもつかの間、散らかった部屋を目の前に「どうしようか」と困惑するおおえもんさん。

©ooe.mon

©ooe.mon

生活感あふれる家を、内見希望者にそのまま見せるのは抵抗があります。不動産会社の担当者は「見せられるところだけでいい」と言いますが、「買い手の立場なら、絶対に見たいはず」と考えたおおえもんさんは…。

自宅売却成功のカギは、柔軟さと、芯の強さのバランス

©ooe.mon

©ooe.mon

著者・おおえもんさんは、夫の転職をきっかけに移住を決意し、2年間住んだ東京の一軒家を、売却することにしました。家を売るには、不動産会社の選定、売値の設定、内見希望者への対応など、やるべきことが山積みです。おおえもんさん夫婦は、幼い子どもたちと過ごす日常生活と並行しての作業に、時にはストレスを感じる場面もありました。



忙しい中でも、自宅の売却を成功させるためには、柔軟な対応が不可欠です。漫画の中でおおえもんさん夫婦は、成約日数と成約率を参考に売値を調整する、不安なことは不動産会社の担当者に相談し、意見を取り入れるなど、臨機応変に売却を進めていきます。



一方で同じくらい重要なのが、「ここだけは譲れない」という、明確なラインを持つこと。おおえもんさんは、大幅な値引き交渉を受けた際、「応じなければ、買ってもらえなくなるのでは？」と迷います。それでも、「これ以上は無理です」と、自分たちの基準を守った結果、無事に買値よりも330万円高い値段で、家を買ってもらうことができました。



柔軟な対応力と、ブレない芯の強さ。一見正反対に見えるふたつの両立が、自宅売却を成功に導くことを教えてくれるお話でした。

記事作成: aiyamamoto98

（配信元: ママリ）