Travis Japanの松倉海斗が、明日8月17日19時より放送の『千鳥の鬼レンチャン chay初の鬼ハード攻略？トラジャ松倉…元太超えか？』（フジテレビ）に出演。番組企画『サビだけカラオケ』に挑戦する。

千鳥とかまいたちに“阿呆”呼ばわりされ続ける松倉は、歌いやすさを追求した“あるアイテム”を持参しリベンジを誓うが、その姿に「歌いづらそう…」との声も。また、松倉は今回自己ベストを更新し、茺田崇裕（WEST.）や松田元太（Travis Japan）らと番組の新企画を立ち上げたいと意欲を見せる。

今回は、chay、MindaRyn、いっこく堂も『サビだけカラオケ』に挑戦。“鬼ハードモード9レンチャン”という最高記録を持つchayは、3度目の鬼ハードモード挑戦へ。10日前から猛練習を重ね、夢の中や歩いているときも“音程バー”が浮かぶほどの熱中ぶりだが、山内健司（かまいたち）から「希代の大ボラ吹き」との疑惑の目が。そんな山内に対し、今回鬼レンチャンを達成したら、「山内と弟の剛をチェンジして欲しい」と訴える。

番組初参戦となるMindaRynは、全曲アニメソングで挑戦するという番組初の試みに挑む。賞金の100万円を手にしたら、「母が一人で暮らす地盤沈下したタイの実家を修理したい」と語った。

前回“腹話術歌唱”で8レンチャンの快挙を成し遂げたいっこく堂は、「鬼レンチャンを達成し大悟にネタを作ってもらう！」という思いを胸に再び参戦。さらに、「達成したら大悟を人形にして操りたい…」という計画を告白し、“腹話術×女性声×モノマネ”という唯一無二のパフォーマンスに挑む。

（文＝リアルサウンド編集部）