米ロ首脳会談を終えたトランプ大統領とプーチン大統領が共同会見を行った。会談の成果や今後の情勢について、国際情勢ウォッチャーの武隈喜一氏に聞いた。

━━共同会見をどう見た？

「米ロ首脳会談は2時間半以上になった。実は食事会も予定されていたが、それはなくなった。その意味では予想よりも短い会談だった。内容としては、停戦に関わるころはゼロだと言っていい。プーチン大統領とトランプ大統領は経済面での進展を強調しているので、米ロの二国間関係においては、経済問題やデジタル分野での協力などは話し合いが進んだ一方で、停戦についてはおそらくゼロだったのだろう」

━━停戦については？

「トランプ大統領はゼレンスキー大統領にも電話をすると言っていたので、次もプーチン大統領と会談をやるのだと伝えるのだろう。だが、ウクライナとの停戦に関わることについては、記者会見を見た限りでは、一歩も進んだとは思えない印象だ」

━━米ロ間での経済的な話とは？

「会談は三者会談だった。アメリカ側はルビオ国務長官、ウィトコフ特使、ロシア側はラブロフ外相とウシャコフ大統領補佐官が話し合った。このほかにもアメリカ側は記者会見の場に、ベッセント財務長官やラトニック商務長官も来ている。つまりアメリカとしては最初からロシアと何らかの形で経済協力の問題を話し合う姿勢があったのだろう。内容的にはおそらく宇宙開発や北極での開発協力、デジタル面での協力だと思われる」

━━そもそもなぜトランプ大統領が仲介を？

「トランプ大統領は『停戦をする』『自分が戦争を止める大統領なんだ』と国内外に発信しているが、実はロシアと話し合う中で、アメリカにとってはロシアとの関係を深くしていった方が、今後は得だと判断した。ウクライナ戦争のように停戦が難しい場合、停戦に関わるよりも、経済協力を進めた方が、アメリカにとっては得だと、ビジネスマンとしての本能的な判断が勝った。ウクライナの停戦が二の次になっているのではないかと思う」

プーチン氏・トランプ氏にとっての成果は？

━━プーチン大統領にとっての成果は？

「ロシア側としては、今までは孤立していた。プーチン大統領は戦争犯罪人として国際刑事裁判所からも指名手配を受けている。アメリカとしても経済制裁を強くかけている。一方、ロシアとしてはこれまで大統領など政府高官がアメリカに入るということ自体が許されないことだった。それなのに、トランプ大統領が入国を喜んで歓迎して、赤じゅうたんまで敷いて、プーチン大統領を迎えているということ自体が、本来はあってはならないことだ。そこまでしたのは、トランプ大統領としては、ロシアとの関係を正常化して、アメリカ側に取り込んで、今後の経済協力をしたい、豊富な資源や豊かな大地の可能性を生かしていきたいというのがメインだった。その中では、逆にウクライナ問題が、米ロ関係を進める上での棘になっている。ただ、アメリカとしては停戦には何らかの形でかかわらなくてはいけないので、トランプ大統領は『そのフリをしている』感じだろうと思う」

━━トランプ大統領の成果は？

「ロシアとアメリカがほかの国々が築けない関係を作るということを示すことはマイナスではない。トランプ大統領と支持者の間では『戦争を止めよう』ということは一致している。トランプ大統領が何らかの形で仲介作業をしている限りは、支持者からすると『大統領は平和の使者』ということを確認することができる。トランプ大統領にとっては、会談の成果が出ないことは織り込み済み。今後もプーチン大統領と会って、停戦交渉をまとめあげることができるのは自分だけだとアピールする良い場だった」

━━会談前から領土問題の解決はなかった？

「この問題は複雑で、利害関係が入り組んでいることは、トランプ大統領はさすがに理解をしている。自分が何を言ったところで、そう簡単には解決しないことは分かっているし、手を出すとむしろ火の粉が飛んでくると分かっている。一番機敏な領土問題について触れないというのは、会談が始まる前から決めていたのだろう」

━━次はゼレンスキー大統領が加わる？

「私自身はプーチン大統領という人物は、ゼレンスキー大統領と会う気持ちは全くないと思っている。次の会談があっても、ゼレンスキー大統領とプーチン大統領が会うという可能性はほとんどないと思っている」

━━なぜ首脳会談はアメリカのアンカレジだった？

「アメリカはロシアに経済制裁をしている立場で、プーチン大統領は国際経済裁判所から指名手配を受けている人間だ。その人物をアメリカに招いて、赤じゅうたんでもてなすというのは、本来ならばやってはならないことだ。世界の決まりを無視してでも、プーチン大統領を厚遇することが、トランプ大統領が米ロの関係を正常化して、関係性を発展させていきたいという野望の現れなのだろう」

━━今後はどうなる？

「プーチン大統領とゼレンスキー大統領の主張は、最初から今に至るまでずっと違っている。接点が見えない。そこから停戦にもっていくことは非常に難しいことだと思う。トランプ大統領にはこれ以上の死者を出したくないという気持ちはあるのだろうけど、この交渉における仲介は難しいと思う」

