¡ÚÌ¡²è¡ÛÇ¥¿±Ãæ¤«¤éÂ³¤¯Ì®¤Î°ãÏÂ´¶¡Ä¡¡»º¸å¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÈÉÂµ¤¡É¤È¤Ï¡©¡¡°é»ù¥Þ¥Þ¤ÎÆ®ÉÂ¤ÎÆü¡¹¤Ë¶¦´¶¹¤¬¤ë¡Úºî¼Ô¼èºà¡Û
¡¡Çë¸¶¤µ¤È¤³¤µ¤ó¤ÎÌ¡²è¡Ö27ºÐÆó»ù¤ÎÊì ÉÔÀ°Ì®¤òÈ¯¾É¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÂ¿¤¯¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤ò½¸¤á¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ç¥¿±Ãæ¡¢¤Õ¤ÈÌ®¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò¤ª¤Ü¤¨¤¿Çë¸¶¤µ¤ó¡£½Ð»º¸å¤â¡¢»þÀÞÉÑÌ®¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»º¸å¤Î¸¡¿Ç¤Ç°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤³¤í¡Ä¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¡¢ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö»ä¤âÆ±¤¸¾É¾õ¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼þ¤ê¤Î¿Í¤ËÍê¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ
¡¡Çë¸¶¤µ¤È¤³¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤È¥Ö¥í¥°¡ÖÇë¸¶¤µ¤È¤³¤Î¤Þ¤ó¤¬¥Ö¥í¥°¡×¤Ç¼«¿È¤ÎÆ®ÉÂÂÎ¸³¤òÌ¡²è¤Ë¤·¤ÆÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Çë¸¶¤µ¤ó¤ËºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Á´120ÏÃÃæÂè10ÏÃ¤Þ¤Ç¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤È¥Ö¥í¥°¤ÇÁ´ÏÃ¤òÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Q.Ì¡²è¤òÉÁ¤»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤´¤í¤«¤é¤Ç¤¹¤«¡£
Çë¸¶¤µ¤ó¡Ö»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤éÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¹â¹»À¸¤Îº¢¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï2024Ç¯7·î¤Ë»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÆ®ÉÂ¤ÎÌ¡²è¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Æ±¤¸ÉÂµ¤¤Î·Ð¸³¤ò¤µ¤ì¤¿¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤´¼«¿È¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¿Í¤â¤ª¤ê¡¢ÉÂµ¤¤Ø¤ÎÍý²ò¤¬¤è¤ê¿¼¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
Q.¤´¼«¿È¤ÎÆ®ÉÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ì¡²è¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Çë¸¶¤µ¤ó¡Ö¡ØÈ¯ºîÀ¾å¼¼ÀÉÑÇï¡Ù¤È¤¤¤¦ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÉÂµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¸¡º÷¤ò¤«¤±¤Æ¤â¡¢ÂÎ¸³ÃÌ¤¬Á´Á³½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Æ¡£»ä¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢ÂÎ¸³ÃÌ¤¬¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¯¤ÆÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¾¤Ë¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Ø¤½¤ì¤Ê¤é¤ÐÈ¯¿®¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£¸µ¡¹¼«ºîÌ¡²è¤òÈ¯¿®¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Q.ÉÂµ¤¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é°é»ù¤ò¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢²¿¤¬°ìÈÖÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¤«¡£
Çë¸¶¤µ¤ó¡Ö¥ï¥ó¥ª¥Ú¤Ç°é»ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢ÉÑÌ®È¯ºî¤¬µ¯¤³¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¿ÈÆ°¤¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡£»Ò¤É¤â¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÈ¯¾É¤·¤ÆÉÔ°Â¤Ë¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
Q.¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÂµ¤¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é°é»ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Ë¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
Çë¸¶¤µ¤ó¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯¼þ°Ï¤ËÍê¤ê¤Ê¤¬¤é°é»ù¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÆÂ²¤¬¶á¤¯¤Ë¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÃÏ°è¤Î»Ò°é¤Æ»Ù±ç»ö¶È¤È¤«¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥·¥Ã¥¿¡¼¤È¤«¡¢Íê¤ì¤ë¤â¤Î¤Ï¥Õ¥ë¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¿ÈÂÎ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿´¤Ë¤â¾¯¤·Í¾Íµ¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Q.¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡£
Çë¸¶¤µ¤ó¡ÖÆ±¤¸ÂÎ¸³¤ò¤µ¤ì¤¿¿Í¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¶¦´¶¤ä±þ±ç¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¡¢Æü¡¹¤Î³èÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×