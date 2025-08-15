この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画『GPT-5実装の新型ChatGPTの全機能解説！ ～AIエージェント機能、学習モード、record modeなど～』で、AI解説者のミライが、OpenAIの最新AIモデル「GPT-5」および同タイミングで大幅刷新されたChatGPTの全機能について解説した。

ミライは冒頭、「ChatGPTは、2025年の春から夏にかけて新しい画像生成機能やAIエージェント機能、学習サポートなど従来とは別物のツールとなり、週間アクティブユーザー数も7億人に達する見込み」とその進化の規模を強調。8月上旬のアップデート内容について、「今回はWebブラウザ版のプラスプランをベースに、トップページ、サイドパネル、設定画面、アプリ版限定機能という4章構成で解説します」と予告した。

具体的な機能紹介では、トップページでGPT-5やGPT-5シンキングのモデル切り替えや強化された画像・PDF分析、「データを分析し自動タスク化できるエージェントモード」や「AIが段階的に学びを手助けしてくれる新学習サポート機能」といったアップグレードポイントを挙げている。さらに「生成した文章をPDFやWord、Markdown形式でダウンロードできるなど、アウトプットの幅も大きく拡大した」と述べた。

サイドパネルでは、チャットの履歴検索や画像生成履歴のライブラリ機能、エンジニア向けのコーデックス、動画生成AIのSoraとの連携、新規プロジェクト立ち上げなど多機能化を紹介。「クラウド型のソフトウェアエンジニアリングエージェントや資料から直接チャットできるプロジェクト機能も目玉」とミライ独自の視点を加えた。

設定画面説明では、「チャットGPTの性格を『皮肉』『ロボット』『聞き役』などに変更できたり、個人設定に合わせて回答スタイルを最適化できる。スペイン語の学習状況も覚えさせられ、『メモリ機能で自分の情報を記憶・消去できる点も画期的』」と語った。

アプリ限定機能では、「モバイルアプリ版ではカメラ画像を音声で質問でき、macOSデスクトップ版には会議録音&自動文字起こしのレコードモード搭載」など、Webブラウザ版との差異についても丁寧に解説。

最後にミライは、「オープンAIのサム・アルトマンCEOは近日さらに多くの新機能をリリースすると予告している。AIツールに興味のある方は、自分の手で試してみてください」と呼びかけ、今後の進化への期待を示して動画を締めくくった。

YouTubeの動画内容

02:06

無料・有料プランとGPT-5利用の違いを解説
09:11

設定画面でカスタマイズ可能な新機能まとめ
12:23

アプリ限定の音声＆カメラ機能・デスクトップ追加機能

関連記事

AI解説者が指摘「GPT-5は温かみがなく事務的」―SNS炎上とOpenAIの苦渋の対応

AI解説者が指摘「GPT-5は温かみがなく事務的」―SNS炎上とOpenAIの苦渋の対応
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

AI大学【AI&ChatGPT最新情報】_icon

AI大学【AI&ChatGPT最新情報】

YouTube チャンネル登録者数 3.64万人 441 本の動画
AI系の情報やニュースを週に4、5本更新しています案内人のアンドロイドが毎日煩雑な情報が飛び交うAI(ChatGPT)の話題を中心に関連情報をまとめて公開します！※管理人：ミライ※すべてソースを基に制作しています
youtube.com/channel/UCXo1SsIDZ_dke2Nr1r3qk6w YouTube