動画『GPT-5実装の新型ChatGPTの全機能解説！ ～AIエージェント機能、学習モード、record modeなど～』で、AI解説者のミライが、OpenAIの最新AIモデル「GPT-5」および同タイミングで大幅刷新されたChatGPTの全機能について解説した。



ミライは冒頭、「ChatGPTは、2025年の春から夏にかけて新しい画像生成機能やAIエージェント機能、学習サポートなど従来とは別物のツールとなり、週間アクティブユーザー数も7億人に達する見込み」とその進化の規模を強調。8月上旬のアップデート内容について、「今回はWebブラウザ版のプラスプランをベースに、トップページ、サイドパネル、設定画面、アプリ版限定機能という4章構成で解説します」と予告した。



具体的な機能紹介では、トップページでGPT-5やGPT-5シンキングのモデル切り替えや強化された画像・PDF分析、「データを分析し自動タスク化できるエージェントモード」や「AIが段階的に学びを手助けしてくれる新学習サポート機能」といったアップグレードポイントを挙げている。さらに「生成した文章をPDFやWord、Markdown形式でダウンロードできるなど、アウトプットの幅も大きく拡大した」と述べた。



サイドパネルでは、チャットの履歴検索や画像生成履歴のライブラリ機能、エンジニア向けのコーデックス、動画生成AIのSoraとの連携、新規プロジェクト立ち上げなど多機能化を紹介。「クラウド型のソフトウェアエンジニアリングエージェントや資料から直接チャットできるプロジェクト機能も目玉」とミライ独自の視点を加えた。



設定画面説明では、「チャットGPTの性格を『皮肉』『ロボット』『聞き役』などに変更できたり、個人設定に合わせて回答スタイルを最適化できる。スペイン語の学習状況も覚えさせられ、『メモリ機能で自分の情報を記憶・消去できる点も画期的』」と語った。



アプリ限定機能では、「モバイルアプリ版ではカメラ画像を音声で質問でき、macOSデスクトップ版には会議録音&自動文字起こしのレコードモード搭載」など、Webブラウザ版との差異についても丁寧に解説。



最後にミライは、「オープンAIのサム・アルトマンCEOは近日さらに多くの新機能をリリースすると予告している。AIツールに興味のある方は、自分の手で試してみてください」と呼びかけ、今後の進化への期待を示して動画を締めくくった。