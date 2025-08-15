°¤ÇÈ»Ô¤Î°û¿©Å¹¤Ç¿©ÃæÆÇ¡¡4Æü´Ö¤Î±Ä¶ÈÄä»ß½èÊ¬¡ÚÆÁÅç¡Û
°¤ÇÈ»ÔÆâ¤Î°û¿©Å¹¤Ç8·î11Æü¤Ë¿©»ö¤ò¤·¤¿12¿Í¤¬¡¢¿©ÃæÆÇ¤Î¾É¾õ¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µÈÌîÀîÊÝ·ò½ê¤Ï¡¢¤³¤Î°û¿©Å¹¤ò15Æü¤«¤é4Æü´Ö¤Î±Ä¶ÈÄä»ß½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿©ÃæÆÇ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢°¤ÇÈ»Ô°¤ÇÈÄ®¤Ë¤¢¤ë¼«Æ°¼Ö³Ø¹»Æâ¤Î°û¿©Å¹¡Ö¤Ê¤«¤à¤é¡×¤Ç¤¹¡£
¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢8·î11Æü¡¢¡Ö¤Ê¤«¤à¤é¡×¤ÇÃë¿©¤ÇÌ£Á¹½Á¤ä¤¢¤ó¤«¤±ÏÂÉ÷½Õ±«¤Ê¤É¡¢Í¼¿©¤Ç¾Æ¤¤½¤Ð¤Ê¤É¤ò¿©¤Ù¤¿10Âå¤È20Âå¤Î¤¢¤ï¤»¤Æ12¿Í¤¬ÓÒÅÇ¡¢²¼Î¡¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤òÁÊ¤¨¡¢7¿Í¤¬Æþ±¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤ÏÁ´°÷Âà±¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÏ¤±½Ð¤ò¼õ¤±¤¿µÈÌîÀîÊÝ·ò½ê¤¬¸¡ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢Ä´Íý½¾»ö¼Ô1¿Í¤È´µ¼Ô4¿Í¤«¤é¡Ö²«¿§¥Ö¥É¥¦µå¶Ý¡×¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¿©ÃæÆÇ¤ÈÃÇÄê¤·¡¢15Æü¤«¤é4Æü´Ö¤Î±Ä¶ÈÄä»ß½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤«¤à¤é¡×¤Ï12Æü¤«¤é¼«¼çµÙ¶È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£