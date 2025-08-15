¤Ê¤¼À¶ÂÀ¤ÈÀá»Ò¤ÏÍ©Îî¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä±Ç²è¡Ø²Ð¿â¤ë¤ÎÊè¡Ù¤Ç¸¶ºî¤ÈÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¡È3¤Ä¤Î¥·¡¼¥ó¡É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿ÍýÍ³
¡¡±Ç²è¡Ø²Ð¿â¤ë¤ÎÊè¡Ù¤ò¸«¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦À¶ÂÀ¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¾¯Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèËö´ü¡¢14ºÐ¤ÎÀ¶ÂÀ¤Ï¡¢4ºÐ¤ÎËå¡¦Àá»Ò¤ÈÃÓ¤Î¤½¤Ð¤Î²£·ê¤Ç¤Þ¤Þ¤´¤È¤Î¤è¤¦¤ÊÆ±µïÀ¸³è¤òÁ÷¤ê¡¢¤½¤·¤Æ»à¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£1967Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Ìîºä¾¼Ç¡¤ÎÃ»ÊÔ¾®Àâ¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢1988Ç¯¤Ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»à¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿À¶ÂÀ¤¬¡¢²áµî¤Î¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤á¤ë
¡¡±Ç²è¤Ï¡Ö¾¼ÏÂ20Ç¯9·î21ÆüÌë¡¢ËÍ¤Ï»à¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦Âæ»ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¸¶ºî¤Î¡Ö²¿Æü¤Ê¤ó¤ä¤í¤Ê¡¢²¿Æü¤Ê¤ó¤ä¤í¤«¤È¤½¤ì¤Î¤ß¹Í¤¨¤Ä¤Ä¡¢À¶ÂÀ¤Ï»à¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¤¯¤À¤ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡ÖÀ¶ÂÀ¡×¤ò¡ÖËÍ¡×¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤¿¤â¤Î¤À¡£¤½¤·¤Æ»à¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿À¶ÂÀ¤¬¡¢²áµî¤Î¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤á¤ë·Á¤Ç±Ç²è¤Ï¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¸¶ºî¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤³¤Î¹½Â¤¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜºî¤ÎµÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¹âÈª·®¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡2024Ç¯¤Î¿·³ã¹ñºÝ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²èº×¤Ç¡¢¡Ö¹âÈª·®¤È¤¤¤¦ºî²È¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ºî²ÈÀ¡×¤È¤¤¤¦¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÅÐÃÅ¤·¤¿¤Î¤Ï¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¤ÎÊÒÞ¼¿ÜÄ¾¤È¡¢ÆüËÜ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó³Ø²ñ²ñÄ¹¤Î·Ð¸³¤â¤¢¤ëÆüËÜÂç³ØÊ¸Íý³ØÉô¿´Íý³Ø²ÊÆÃÇ¤¶µ¼ø¤Î²£ÅÄÀµÉ×¡£¤Õ¤¿¤ê¤ÏÆüÂç·Ý½Ñ³ØÉô±Ç²è³Ø²Ê¤ÎÆ±Áë¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤³¤Î¤È¤ÊÒÞ¼¤¬¸ì¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤Î¼«Ê¬¡×¤ò°·¤Ã¤¿·Ð¸³
¡¡ÊÒÞ¼¤Î¡¢¥¢¥Ë¥á¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¥¥ã¥ê¥¢¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥³¥à¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥ë¥à¡Ê¥Æ¥ì¥³¥à¡Ë¤È¤¤¤¦À©ºî²ñ¼Ò¤À¡£¤½¤Î¤³¤í¹âÈª¤â¤Þ¤¿¥Æ¥ì¥³¥à¤Ç¡¢ÆüÊÆ¹çºî¤Ç¥¦¥£¥ó¥¶¡¼¡¦¥Þ¥Ã¥±¥¤¤Î¡Ø¥ê¥È¥ë¡¦¥Ë¥â¡Ù¤Î±Ç²è²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¹âÈª¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¸ò¤¨¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¦¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¡¢ÊÒÞ¼¤Ï¤½¤³¤Ç½ñµÌò¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¦¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÂç¤¤ÊÌÜÅª¤Ï¡¢SFºî²È¤Î¥ì¥¤¡¦¥Ö¥é¥Ã¥É¥Ù¥ê¤¬Æ±ºî¤Î¤¿¤á¤Ë½Ð¤·¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¡¢¤¤¤«¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ë±Ç²è¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¥Ö¥é¥Ã¥É¥Ù¥ê¤Ë¤è¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤È¤Ï¡ÖÌ´¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Ë¥â¤Ï¡¢¼«Ê¬¤«¤éÊ¬Îö¤·¤¿¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¿Í³Ê¥ª¡¼¥á¥ó¤È½Ð²ñ¤¦¡£¥ª¡¼¥á¥ó¤ËÆ³¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÌ´¤ÎÀ¤³¦¤Î¿¼Éô¤ËÀø¤ê¹þ¤ó¤À¥Ë¥â¤Ï¡¢¥ª¡¼¥á¥ó¤òÅÝ¤·¤Æ¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ø¤Îµ¢´Ô¤ò²Ì¤¿¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¥ª¡¼¥á¥ó¡ÊOMEN¡Ë¤Ï¡¢¥Ë¥â¡ÊNEMO¡Ë¤ÎµÕ¤µÄÖ¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÊÒÞ¼¤ÏÅö»þ¤ò²óÁÛ¤·¤¿¤½¤Î¥È¡¼¥¯¤Ç¡¢¤³¤Î¤È¤¡Ö¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤Î¼«Ê¬¡×¤ò°·¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¡¢¤Î¤Á¤Î¹âÈªºîÉÊ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦²¾Àâ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£³Î¤«¤Ë¡Ø²Ð¿â¤ë¤ÎÊè¡Ù¤È¡Ø¤ª¤â¤Ò¤Ç¤Ý¤í¤Ý¤í¡Ù¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤â¸¶ºî¤ËÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡Ö¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤Î¼«Ê¬¡×¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç±Ç²è¤¬ºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹âÈª´ÆÆÄ¤Î¥Î¡¼¥È¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¡ÈF¡É¤Î°ÕÌ£¤Ï
¡¡Í©Îî¤ÎÀ¶ÂÀ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢µÓËÜ¤Î³«È¯¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤¢¤ë¡£¹âÈª¤ÏµÓËÜ¼¹É®¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¸¶ºî¤Î¥³¥Ô¡¼¤òÀÚ¤êÅ½¤ê¤·¤¿¥Î¡¼¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡£¤³¤Îºî¶È¤Ç»È¤ï¤ì¤¿¥Î¡¼¥È¤¬¡¢8·î2Æü¤ËNHKE¥Æ¥ì¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ETVÆÃ½¸¡Ø²Ð¿â¤ë¤ÎÊè¤È¹âÈª·®¤È7ºý¤Î¥Î¡¼¥È¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¾Ü¤·¤¯¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Î¡¼¥È¤Ïºî¶È¤ÎÃÊ³¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤é¤ì¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë7ºý¤Î¥Î¡¼¥È¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¾®Àâ¤Î¥³¥Ô¡¼¤òÀÚ¤êÅ½¤ê¤·¤¿¤À¤±¤Î1ºýÌÜ¡£»þ´Ö¤äÉñÂæ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤Ë¥Þ¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¤Ç°õ¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤¿2ºýÌÜ¡£½ù¡¹¤Ë¥·¡¼¥óÆâÍÆ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ê½ñ¤¹þ¤ß¤Î½Ð¤Æ¤¯¤ë3ºýÌÜ¡¢¤½¤·¤Æ¤è¤êµÓËÜ¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿4ºýÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ±Ç²èËÁÆ¬¤Î¥×¥é¥ó¤È¤·¤Æ¡Ö¡ÊF.I¡Ë¤Ê¤Ë¤«¤òÃí»ë¤¹¤ëÀ¶ÂÀ¡ÊF¡ËUP¡×¤È¤¤¤¦½ñ¤¹þ¤ß*¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
*¡ÊF¡Ë¡á¸¶ËÜ¤Ç¤Ï´Ý¤ÎÃæ¤Ë£Æ
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤Î¥Î¡¼¥È¤Î°ìÉô¤Ï¡¢¡Ø¹âÈª·®Å¸¨¡ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë°ä¤·¤¿¤â¤Î¡½¡Ù¡Ê2019¡Ë¡¢¡Ø¹âÈª·®Å¸¡½ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤òºî¤Ã¤¿ÃË¡£¡Ù¡Ê2025¡Ë¤ÎÅ¸Í÷²ñ¿ÞÏ¿¤Ç¤â¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿Áá°ðÅÄÂç³ØÊ¸³Ø³Ø½Ñ±¡¶µ¼ø¤ÎºÙÇÏ¹¨ÄÌ¤Ï¡¢¤³¤Î¡ÊF¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹âÈª¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ë´®Ç½¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡Öfantôme¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¡Ë¡áÍ©Îî¡×¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤Ç¤¢¤í¤¦¤È²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤Æ±Ç²è¤Ï¡¢Í©Îî¤ÎÀ¶ÂÀ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
Í©Îî¤ÎÀ¶ÂÀ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡È3¤Ä¤Î¥·¡¼¥ó¡É
¡¡Í©Îî¤ÎÀ¶ÂÀ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢´ÑµÒ¤Ï±Ç²è¤òÀ¶ÂÀ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¸«¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Í©Îî¤ÎÀ¶ÂÀ¤Î»ëÀþ¤ÇµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Í©Îî¤ÎÀ¶ÂÀ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï±Ç²èËÁÆ¬°Ê¹ß¤À¤È¡¢¡ÖÊì¤Î¤ª¹ü¤òÊú¤¨¤Æ¡¢µï¸õ¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÆÀÌ¤Î¤ª¤Ð¤µ¤ó¤Î²È¤Ëµ¢¤ë¥·¡¼¥ó¡×¡¢¡Ö¤ª¤Ð¤µ¤ó¤¬ÊÆ¤Ë¤¹¤ë¤«¤é¤È¡¢Êì¤Î·Á¸«¤ÎÃåÊª¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¡×¡¢¡ÖÃÓ¤Î¤½¤Ð¤Î²£·ê¤ËÈòÆñ¤·¤Æ¡¢¤ª¤Ð¤µ¤ó¤Î·ùÌ£¤ò»×¤¤½Ð¤¹¥·¡¼¥ó¡×¤Î3¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤ª¹ü¤òÊú¤¨¤Æµ¢Âð¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¡×¤Ç¡¢À¶ÂÀ¤Ï¤Þ¤ÀÊì¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¦¡£¡Ö·Á¸«¤ÎÃåÊª¡×¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î»Ñ¤òÃí»ë¤¹¤ë¤Û¤«¤Î¥·¡¼¥ó¤È°Û¤Ê¤ê¡¢²áµî¤Î¼«Ê¬¤ÈÀá»Ò¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤«¤é¼ª¤òºÉ¤®ÌÜ¤òÇØ¤±¤ë¡£¡Ö¤ª¤Ð¤µ¤ó¤Î·ùÌ£¤ò»×¤¤½Ð¤¹¥·¡¼¥ó¡×¤Ï¡¢¤ª¤Ð¤µ¤ó¤Î²È¤ò½Ð¤Æ¡¢²£·ê¤ÇÊë¤é¤·»Ï¤á¤ëÅ¸³«¤ÎÍ½Ãû¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤É¤ì¤â¤ª¤Ð¤µ¤ó¤È¤Î´Ø·¸À¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤¿¶¤ëÉñ¤¤Êý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¡¢µÒ´ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¹Í¤¨¤¿¤¯¤Ê¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ËÍ©Îî¤ÎÀ¶ÂÀ¤Î»ëÀþ¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ÑµÒ¤ÏÀ¶ÂÀ¼«¿È¤Î¤ª¤Ð¤µ¤ó¤Ø¤Î²×Î©¤Á¤äÌÂ¤¤¤ò¡¢Æ±¾ð¤ä¶¦´¶¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾¯¤·¤Ò¤¤¤¿ÌÜ¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËËÜºî¤ÎÈþ½Ñ´ÆÆÄ¤Î»³ËÜÆó»°¤Î¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¡Ê2009Ç¯¤Ë¹©³Ø±¡¡¦Ä«Æü¥«¥ì¥Ã¥¸¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö»³ËÜÆó»°¤¬¸ì¤ëÇØ·ÊÈþ½Ñ¡½¡½²Ð¿â¤ë¤ÎÊè¡¢¤â¤Î¤Î¤±É±¡¢»þ¤ò¤«¤±¤ë¾¯½÷¤ÎÀ¤³¦¡×¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¶ÂÀ¤Î´é¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¶½Ê¡»û¤Î°¤½¤ÍåÁü¡£¤½¤Î»°ÌÌ¤¢¤ë´é¤Î¤¦¤Á¿°¤ò³ú¤ó¤ÀÉ½¾ð¤Î¤â¤Î¡Ê±¦¼êÂ¦¤Î´é¡Ë¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î´é¤Ï¡ÖÈ¿¹³Åª¡×¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¡¢»Ò¶¡¤é¤·¤¤²×Î©¤Á¤òÉâ¤«¤Ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿Í©Îî¤ÎÀ¶ÂÀ¤ÈÀá»Ò¤ä¤½¤Î¼þ°Ï¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¼ë¿§¤âÆ±¤¸¤¯°¤½¤ÍåÁü¤Î¿§¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¿§»È¤¤¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤â¹âÈª´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤À¤È¤¤¤¦¡£
¹âÈª´ÆÆÄ¤¬ÉÁ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Áü
¡¡¹âÈª¤Ï±Ç²èÀ©ºî¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡Ö¡Ø²Ð¿â¤ë¤ÎÊè¡Ù¤È¸½Âå¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¾Ï¤òµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÊ¸¾Ï¤ÏÀ½ºîÈ¯É½²ñ¸«¤Ç¡¢µ¼ÔÈ¯É½»ñÎÁ¤È¤·¤Æ¤âÇÛÉÛ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¹âÈª¤¬À¶ÂÀ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ò¡ÖÀ¶ÂÀ¾¯Ç¯¤Ï¡¢»ä¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¸½Âå¤Î¾¯Ç¯¤¬¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢¤¢¤ÎÉÔ¹¬¤Ê»þÂå¤Ë¤Þ¤®¤ì¤³¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Æ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¤Û¤È¤ó¤ÉÉ¬Á³¤È¤·¤«¤¤¤¤¤è¤¦¤Î¤Ê¤¤À®¹Ô¤¤ÇËå¤ò»à¤Ê¤»¡¢¤Ò¤È·î¤·¤Æ¤ß¤º¤«¤é¤â»à¤ó¤Ç¤¤¤¯¡×¡ÊÆÁ´Ö½ñÅ¹¡Ø±Ç²è¤òºî¤ê¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨¤¿¤³¤È¡Ù½ê¼ý¡Ë¡Ó
¸½Âå¿Í¤ÈÄÌ¤¸¤ëÀ¶ÂÀ¤Î¿´¾Ý¤È¡¢¡Ö¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤
¡¡¤³¤Î¡ÈÉ¬Á³¤ÎÀ®¤ê¹Ô¤¡É¤È¤Ï¡¢Àè½Ò¤Î¤È¤ª¤ê¿ÆÎà¤Î¤ª¤Ð¤µ¤ó¤Î²È¤òÈô¤Ó½Ð¤·¡¢ÃÓ¤Î¤½¤Ð¤Î²£·ê¤ÇÊë¤é¤·»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ò¡Ö¡ÊÀ¶ÂÀ¤Ï¡ËÂÑ¤¨¤¬¤¿¤¤¿Í´Ö´Ø·¸¤«¤é¿È¤ò¤Ò¤¤¤Æ¡¢¤ß¤º¤«¤é¿©»ö¤òÊÌ¤Ë¤·¡¢²£·ê¤Ø¤Èµî¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡×
¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ä¿´¤Î¤¦¤´¤¤Ï¡¢Êª¼ÁÅª¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢²÷¡¦ÉÔ²÷¤òÂÐ¿Í´Ø·¸¤ä¹ÔÆ°¤äÂ¸ºß¤ÎÂç¤¤Ê´ð½à¤È¤·¡¢¤ï¤º¤é¤ï¤·¤¤¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¤¤¤È¤¦¸½Âå¤ÎÀÄÇ¯¤ä»Ò¶¡¤¿¤Á¤È¤É¤³¤«»÷¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤¤¤ä¡¢¤½¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤È»þÂå¤ò¶¦Í¤¹¤ëÂç¿Í¤¿¤Á¤âÆ±¤¸¤Ç¤¢¤ë¡×¡Ê¤È¤â¤ËÁ°·Ç½ñ¡Ë¡Ó
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÉôÊ¬¤òÆÉ¤à¤È¡¢¹âÈª¤ÏÀ¶ÂÀ¤ÎÃæ¤Ë¸½Âå¿Í¤ÈÄÌ¤¸¤ë¿´¾Ý¤òÆÉ¤ß¼è¤ê¡¢Æ±»þ¤Ë±Ç²è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ç¤ÏÀ¶ÂÀ¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¡Öµ¿Ìä¤ÎÂÐ¾Ý¡×¤È¤·¤Æ¤À¤±°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤¬¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤À¡£Ê¸¾Ï¤Î¸åÈ¾¤Ë¤Ï¤³¤¦¤âµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÊª¸ì¤ÎÃæ¿´¤Ç¤¢¤ê¡¢µß¤¤¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¡×
¡Ò¡ÖÊª¸ì¤ÎÈá»´¤µ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢À¶ÂÀ¤Ë¤Ï¤¤¤µ¤µ¤«¤â¤ß¤¸¤á¤¿¤é¤·¤µ¤¬¤Ê¤¤¡£¤¹¤Ã¤ÈÇØ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤Ò¤È¤êÂçÃÏ¤Ë¤¿¤Ä¤µ¤ï¤ä¤«¤µ¤µ¤¨´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£½½»ÍºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤¬¡¢½÷¤Î¤è¤¦¤ËÊì¤Î¤è¤¦¤Ë¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯¡¢À¸¤¤ë¤³¤È¤Îº¬ËÜ¤Ç¤¢¤ë¡¢¿©¤Ù¤ë¿©¤Ù¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÁ´ÎÏ¤ò¤½¤½¤°¡£¡¿¿Í¤òÍê¤é¤Ê¤¤·»Ëå¤Õ¤¿¤ê¤¤ê¤Î²£·ê¤Ç¤Î¤¯¤é¤·¤³¤½¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤ÎÃæ¿´¤Ç¤¢¤ê¡¢µß¤¤¤Ç¤¢¤ë¡£²á¹ó¤Ê±¿Ì¿¤òÇØÉé¤ï¤µ¤ì¤¿¤Õ¤¿¤ê¤Ë¤Ä¤«¤Î´Ö¤Î¸÷¤¬º¹¤·¹þ¤à¡£ÍÄ»ù¤ÎÈù¾Ð¤ß¡£¥¤¥Î¥»¥ó¥¹¤Î·ë¾½¡×¡ÊÁ°·Ç½ñ¡Ë¡Ó
¡¡¡È¸½Âå¤Ã»ÒÅª¤ÊÉÔ²÷¤Ê¤³¤È¤«¤é¤ÎÆ¨Èò¡É¤¬¡¢¤·¤«¤··ë²Ì¤È¤·¤Æ¤½¤³¤Ë¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¡Ö¥¤¥Î¥»¥ó¥¹¤Î·ë¾½¡×¤òÀ¸¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¥¢¥ó¥Ó¥Ð¥ì¥ó¥È¤Ê¤¢¤êÊý¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤ÎÆ¨Èò¤¹¤ë»Ñ¤Ë¤Ï¡¢°Õ»×¤Î¶¯¤µ¤ä·éÊÊ¤µ¤¹¤é´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£¤³¤ÎÃ±½ã¤ÊÈÝÄê¤âÃ±½ã¤Ê¹ÎÄê¤â¼õ¤±ÉÕ¤±¤Ê¤¤¡¢Ê£»¨¤ÊÍ×ÁÇ¤¬Íí¤ß¹ç¤Ã¤¿Â¸ºß¤¬À¶ÂÀ¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤â´è¸Ç¤µ¤È»æ°ì½Å¤Î°Õ»×¤Î¶¯¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹âÈª¼«¿È¤âÊÌ¤ÎÊ¸¾Ï¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤ª¤ê¡Ö¼«²æ¤Î¤»¤¤¤Ç²Ä°¦¤²¤Ë·ç¤±¤Æ¤¤¤¿¡×¡ØÊì¤òË¬¤Í¤Æ»°ÀéÎ¤¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¥Þ¥ë¥³¤È¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¶ä¹Ô¤Ë¸þ¤«¤¦ÅÅ¼Ö¤ÎÃæ¤ÇÌ¤Ë´¿Í¤Î¾®¸À¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë²£´é¡¢¥ª¥ë¥¬¥ó¤òÃÆ¤¤¤ÆÌ¤Ë´¿Í¤ËÒë¤á¤é¤ì¤¿»þ¤Ë¥à¥Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¤ò¤ß¤ë¤È¤¡¢À¶ÂÀ¤ÎÃæ¤Ë¥Þ¥ë¥³¤È¶¦ÄÌ¤Îµ¤ÇÛ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
Èá·à¤ËÎ®¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¤é¤ÎÁªÂò¤Ç¤½¤ÎÀ®¤ê¹Ô¤¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¯
¡¡À¶ÂÀ¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÆ±¾ð¤Ç¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ±é½Ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£¤¿¤ä¤¹¤¤¡£ÊÝ¸î¼Ô¤â¤Ê¤¯¡¢µï¸õÀè¤Ç¤Ï·ùÌ£¤ò¤¤¤ï¤ì¡¢4ºÐ¤ÎËå¤ÎÌÌÅÝ¤ò¤ß¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£À¤´Ö¤ÎÌµÍý²ò¤Ë¤¸¤Ã¤ÈÂÑ¤¨¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç»à¤ó¤Ç¤¤¤¯¤è¤¦¤ËÉÁ¤±¤Ð¡¢Èá·à¤Î¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤Æ½½Ê¬À®Î©¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¸¶ºî¤«¤é¤·¤ÆÀ¶ÂÀ¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤Ë¤Ï½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Ìîºä¤â¹âÈª¤È¤ÎÂÐÃÌ¤Ç¡Ö¿´ÃæÊª¤À¤«¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¡¢Èá·à¤ËÎ®¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¤é¤ÎÁªÂò¤Ç¤½¤ÎÀ®¤ê¹Ô¤¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤³¤í¤Ë¡Ø²Ð¿â¤ë¤ÎÊè¡Ù¤ÎËÜ¼Á¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î°Õ»×¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î¶¦Æ±À¸³è¤Î½ã¿èÀ¤¬ºÝÎ©¤Ä¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÈÍ©Îî¤ÎÀ¶ÂÀ¡É¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ëÍýÍ³
¡¡¤Õ¤¿¤ê¤Î½ã¿èÀ¤òÉâ¤¾å¤¬¤é¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¡¢À¶ÂÀ¤ÈÀá»Ò¤¬¶¦Æ±À¸³è¤ò»Ï¤á¤ë¤Þ¤Ç¤Î²áÄø¤ò¡¢À¶ÂÀ¤ËÆ±¾ð¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¼õ¤±¿È¤Ë¹½À®¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¡¢À¶ÂÀ¤Î°Õ»×¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡£´Ö°ã¤Ã¤¿È½ÃÇ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢À¶ÂÀ¤Ï¤½¤ì¤ò¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤Ç¤è¤«¤ì¤È»×¤Ã¤ÆÁª¤ó¤À¤Î¤À¡£¤½¤¦¤¤¤¦Í×ÁÇ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¼«Ê¬¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µÒ´Ñ»ë¤¹¤ëÍ©Îî¤ÎÀ¶ÂÀ¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤À¡£¤¢¤Î¤È¤¡¢¤½¤ì¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦²ùº¨¤È¤È¤â¤Ë¡£
¡¡¤½¤Î¾Úµò¤Ë¡¢²£·ê¤Ç¤Î¶¦Æ±À¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢Í©Îî¤ÎÀ¶ÂÀ¤ÏÅÐ¾ì¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¤â¤¦¡Ö¤¿¤é¤ì¤Ð¡×¤ÎÁªÂò»è¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£¤¢¤È¤Ï½ª¶É¤Ø¤È¸þ¤«¤¦°ìËÜÆ»¤À¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
º¬Äì¤Ë¤¢¤ë¡ÖÊì¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÎÂç¤¤µ¡×
¡¡À¶ÂÀ¤ÈÀá»Ò¤Î¶¦Æ±À¸³è¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢ºÆ¸«¤¹¤ë¤È¤½¤³¤ËÀ¶ÂÀ¤Î¸ÉÆÈ¤È¤½¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ë¡ÖÊì¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÎÂç¤¤µ¡×¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¡£
¡¡·Ö¤òÊá¤Þ¤¨¤Æ¤¤Æ²ãÄ¢¤ÎÃæ¤ËÊü¤Ä¤Õ¤¿¤ê¡£¤½¤Î¸å¡¢Ì²¤Ã¤¿Àá»Ò¤ò¸«¤¿À¶ÂÀ¤Ï¡Ö¤ªÉã¤Á¤ã¤ó¡¢¤É¤³¤ÇÀïÁè¤·¤Æ¤Ï¤ó¤Í¤ó¤ä¤í¤Ê¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¸å¡¢¿²Å¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤ÆÀá»Ò¤òÊú¤¤·¤á¤ë¡£Àá»Ò¤Ï¶ì¤·¤¬¤Ã¤Æ¡¢À¶ÂÀ¤ÎÏÓ¤«¤éÆ¨¤²½Ð¤·¡¢À¶ÂÀ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÉÛÃÄ¤ËÌá¤Ã¤ÆÀá»Ò¤ËÇØ¤ò¸þ¤±¡¢´Ý¤Þ¤Ã¤ÆÌ²¤ë¡£À¶ÂÀ¤Ï¼ä¤·¤¯¡¢Ã¯¤«¤Ë´Å¤¨¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·´Å¤¨¤é¤ì¤ëÁê¼ê¤ÏËå¤ÎÀá»Ò¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤ÎÀá»Ò¤òÊú¤¤·¤á¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¸¶ºî¤À¤È¤â¤Ã¤ÈÀ¸¡¹¤·¤¯ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ò¡Ö»×¤ï¤ºÆó¿ÍÂÎ¤ò´ó¤»¤¢¤Ã¤Æ¡¢Àá»Ò¤Î¤à¤½Ð¤·¤ÎµÓ¤ò²¼Ê¢Éô¤Ë¤À¤¤·¤á¡¢¤Õ¤È¤¦¤º¤¯¤è¤¦¤Ê¹·¤Þ¤ê¤òÀ¶ÂÀ¤Ï³Ð¤¨¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ä¤è¤¯Êú¤¯¤È¡Ø¶ì¤·¤¤¤ä¤ó¡¢·»¤Á¤ã¤ó¡ÙÀá»Ò¤¬¶±¤¨¤Æ¤¤¤¦¡£¡×¡Ó
¡¡¤³¤³¤Ï¤Ë¤¢¤ë¡È¹·¤Þ¤ê¡É¤Ï¡¢Âç¿Í¤ÎÀÍß¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤â¤Ã¤ÈÌ¤Ê¸²½¤Ê¥¨¥í¥¹¤ÈÃÏÂ³¤¤Î¡Ö´Å¤¨¤¿¤¤¡×Íßµá¤Ç¤¢¤í¤¦¡£Ã¼Åª¤Ë¤¤¤¨¤ÐÀ¶ÂÀ¤Ï¡¢Àá»Ò¤ÎÃæ¤ËÊì¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ËÌîºÚÅ¥ËÀ¤¬¥Ð¥ì¤Æ¡¢¤·¤³¤¿¤Þ²¥¤é¤ì¤¿À¶ÂÀ¤¬¡¢Ãóºß¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤ÆÎÞ¤òÎ®¤¹À¶ÂÀ¤ò¸«¤ÆÀá»Ò¤Ï¡Ö¤É¤³ÄË¤¤¤Î¤ó¡©¡¡¤¤¤«¤ó¤Í¤§¡¢¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¸Æ¤ó¤ÇÃí¼Í¤·¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ÎÂæ»ì¡¢¸¶ºî¤Ç¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¡ÖÊì¤Î¸ýÄ´¤Ç¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢³¨¥³¥ó¥Æ¤Î¥È½ñ¤¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÂæ»ì¤Î¸åÈ¾¤Ë¡ÖÊì¤Î¾Ð¤¤¤ò´Þ¤ó¤À¤¤¤¿¤º¤é¤Ã¤Ý¤¤À¼¡×¤È¥á¥â¤¬ÉÕµ¤·¤Æ¤¢¤ë¡£±Ç²è¤Ç¤ÏÅö½é¤Ï¡¢Êì¿Æ¤ÎÀ¼¤ò½Å¤Í¤ÆÊ¹¤«¤»¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡²èÌÌ¤Ï¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤·¤¿Àá»Ò¤È¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÀ¶ÂÀ¤òÀÚ¤êÊÖ¤·¤Æ¡¢¤Ï¤Ã¤¤êÀ¶ÂÀ¤Ï¤½¤Î½Ö´Ö¡¢Àá»Ò¤ÎÃæ¤Ë¡Ö¡Ê¤â¤¦¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Î¡ËÊì¤ò¸«¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤ÆÀ¶ÂÀ¤Ï¡¢É¨¤ò¤Ä¤¤¤ÆÀá»Ò¤òÊú¤¤·¤á¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë±Ç²è¤Î¸åÈ¾¤Ï¡ÖÊì¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤ÆÀá»Ò¤Î½ã¿è¤µ¤ò¼é¤ê¤¿¤¤À¶ÂÀ¡×¤È¡ÖÀ¶ÂÀ¤Ï¼«¤é¤Î¼ä¤·¤µ¤Îµß¤¤¤ò¡¢Àá»Ò¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëÊì¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢Èß¸î¤¹¤ë¤â¤Î¤ÈÈß¸î¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤¬À¶ÂÀ¤ÎÃæ¤Ç¤°¤ë¤°¤ë¤È±ß±¿Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤ÆÀ¶ÂÀ¤Î¤³¤Î¼«°Õ¼±¤Î±ß±¿Æ°¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¥¤¥Î¥»¥ó¥¹¤Î·ë¾½¡×¤Ç¤¢¤ëÀá»Ò¤ÎÂ¸ºß¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤óÀá»Ò¤ÏÃ±¤Ê¤ë4ºÐ»ù¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£Àá»Ò¤Î»à¸å¡¢ÃÓ¤ÎÈÊ¤Ç¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¿¤À¤Î»Ò¶¡¤é¤·¤¤»Ò¶¡¤È¤·¤Æ»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿Àá»Ò¤Î»Ñ¤¬ÅÀÉÁ¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÀ¶ÂÀ¤Î¾¡¼ê¤Ê»×¤¤¤È¤ÏÊÌ¤Î¡¢Ã±¤Ê¤ë4ºÐ»ù¤È¤·¤Æ¤ÎÀá»Ò¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤³¤òÉÁ¤¯¤Î¤ÏÀá»Ò¤Îº²¤Î²òÊü¤Ç¤â¤¢¤í¤¦¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤ÆÍ©Îî¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Õ¤¿¤ê¤ÏºÆ²ñ¤·¡¢¤½¤³¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯ÉáÄÌ¤Î·»Ëå¤È¤·¤Æ¿¶¤ëÉñ¤¦¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌ¤´°À®¤Ê¾¯Ç¯¡×¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î»Ñ
¡Ø¥ê¥È¥ë¡¦¥Ë¥â¡Ù¤Ç¥Ö¥é¥Ã¥É¥Ù¥ê¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¥ª¡¼¥á¥ó¤Ï¡¢¥Ë¥â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤Ù¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·À¶ÂÀ¤ÎÊ¬¿È¤Ç¤¢¤ëÍ©Îî¤ÎÀ¶ÂÀ¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÀ¶ÂÀ¤¬¾è¤ê±Û¤¨¤ëÂÐ¾Ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤Î¤«¤ï¤êÀ¶ÂÀ¤ÈÍ©Îî¤ÎÀ¶ÂÀ¤Ï¡¢´ÑµÒ¤ÎÃæ¤Ç¡¢°ìÂÐ¤Î¤â¤Î¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£À¶ÂÀ¤ÈÍ©Îî¤ÎÀ¶ÂÀ¤¬¤È¤â¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Èà¤¬Èá·à¤òÀ¸¤¤ÆÆ±¾ð¤òÍ¶¤¦¤À¤±¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ´è¸Ç¤Ç¶ò¤«¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î¡ÖÌ¤´°À®¤Ê¾¯Ç¯¡×¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡£¤½¤ì¤ò¿´¤Î¤Ê¤«¤Ç´°À®¤µ¤»¤ë¤Î¤¬±Ç²è¡Ø²Ð¿â¤ë¤ÎÊè¡Ù¤ò¸«¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡ÊÆ£ÄÅ Î¼ÂÀ¡Ë