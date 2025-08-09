こうの史代による同名漫画を原作に、⽚渕須直が監督・脚本を⼿がけた⻑編アニメーション映画『この世界の⽚隅に』（2016年公開）が、終戦80年を迎える今年、一部劇場を除き2025年8⽉15⽇（⾦）まで全国にて期間限定で再上映中です。本作は戦時下の広島・呉を舞台に、⼤切なものを失いながらもくらしつづける⼥性、すずを描いた珠⽟のアニメーション映画。公開当初は6