Âç»ö·ï¤Ð¤«¤ê¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿È¶á¤Ê¾®¤µ¤Ê»ö·ï¤ÎÊý¤¬¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£¾¯»Ò²½¤äÌ¤º§¡¦ÈÕº§²½¤¬¿Ê¤à¸½Âå¼Ò²ñ¡¢ÃË½÷´Ö¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¤¬Îø°¦¤Îµ¡²ñ¤òÆ¨¤¹Í×°ø¤Ë¡£º£¤É¤¤ÎÎø°¦¤Î²ÝÂê¤ËÇ÷¤ë¡¢ÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÃÊÌ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ª¡Ê½é¸ø³«2022Ç¯7·î7Æü¡¡µ»ö¤Ï¼èºà»þ¤Î¾õ¶·¡Ë¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡¡¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢Îø°¦¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¦Îø°¦¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤Îºæ²°ÂçÃÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÍ¤ÏLINE¸ø¼°¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ø¥È¡¼¥¯CARE¡Ù¤Ë¤Æ¡¢Ç¯´ÖÌó1500·ï¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥Á¥ã¥Ã¥ÈÎø°¦ÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÃÎ¿Í·ÐÍ³¤ÇÂÐÌÌ¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢ÀÊÌ¡¦Ç¯ÎðÌä¤ï¤º¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊý¤ÎÎø¤Î¤ªÇº¤ß¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ¿ôÂ¿¤¯¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤è¤¯»×¤¤ÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡È»ö¼Â¤Ï¾®Àâ¤è¤ê¤â´ñ¤Ê¤ê¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¥É¥í¥É¥í¤Î°¦Áþ¤òÉÁ¤¤¤¿¤«¤Ä¤Æ¤ÎÃë¥É¥é¤Î¤è¤¦¤ÊÎø°¦¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¡¢¸½¼Â¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ËÍ¤ËÁêÃÌ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿Âç³ØÀ¸¡¦²ÃÆ£±Í¿Í¤µ¤ó¡Ê21ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤Ë¡¢ºòÇ¯¤Þ¤Ç¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤Î¥¯¥º¤¹¤®¤ëÉâµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤ÏËÜ¿Í¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¤Î¤¿¤á¼ÂºÝ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤«¤é°ìÉôÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡Êì¿Æ¤âÇ§¤á¤ë¡Ö¤Ç¤¤¿Èà½÷¡×¤ÎÎ¢¤Î´é¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡©
¡¡²ÃÆ£¤µ¤ó¤¬1ºÐÇ¯¾å¤ÇÂ¾Âç³Ø¤Î¤ß¤¯¤ë¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¤¥ó¥«¥ì¥µ¡¼¥¯¥ë¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Þ¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¥ê¥¢¥ë¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Äê´üÅª¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó°û¤ß²ñ¤Ï³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤³¤Ç°Õµ¤Åê¹ç¤·¤¿¤ß¤¯¤ë¤µ¤ó¤«¤é²¿ÅÙ¤«¥µ¥·°û¤ß¤ËÍ¶¤ï¤ì¡¢ÉÕ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÀµ¼°¤ËÉÕ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï4¡¢5²óÌÜ¤Î¥Ç¡¼¥È¤Î¤È¤¤Ë¡¢¤ß¤¯¤ë¤Á¤ã¤ó¤«¤é¡Ø»ä¤¿¤Á¤Ã¤ÆÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤ó¤À¤è¤Í¡©¡Ù¤È³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¡£¤Ç¤âºÇ½é¤Ë¥µ¥·°û¤ß¤·¤¿¤È¤¤Ë¤¹¤Ç¤Ë¡¢¸þ¤³¤¦¤Î°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ÎÉô²°¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤±¤Ã¤³¤¦Í·¤ó¤Ç¤ë¿Í¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¤Þ¤À³°½Ð¼«½Í¤¬¶«¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¸òºÝ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¼Â²ÈÊë¤é¤·¤Î²ÃÆ£¤µ¤ó¤Î¼«Âð¤«¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ÎÈà½÷¤ÎÉô²°¤Ç¤Î¤ª¤¦¤Á¥Ç¡¼¥È¤¬¥á¥¤¥ó¤Ë¡£²ÃÆ£¤µ¤ó¤ÎÎ¾¿Æ¤ÏÎø°¦¤Ë´²ÍÆ¤Ê¤¿¤á¡¢¤ß¤¯¤ë¤µ¤ó¤¬²ÃÆ£¤µ¤ó¤Î²È¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¤«¡£
¢¡Èà½÷¤Î¹ÔÆ°¤ËÉÔ²Ä²ò¤ÊÅÀ¤â
¡Ö¤ß¤¯¤ë¤Á¤ã¤ó¤Ï¤¦¤Á¤Ë¤¯¤ë¤È¤¤Ï¡¢Ï·ÊÞ¤ÎÏÂ²Û»Ò²°¤È¤«¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ë¿Íµ¤¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Î¤ªÅ¹¤È¤«¤Ç4¿ÍÊ¬¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¦¤Á¤ÎÊì¿Æ¤È¤«Éã¿Æ¤È°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤ÆÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡Êì¿Æ¤Ï¡Ø¤ß¤¯¤ë¤Á¤ã¤ó¤Ï¤Ç¤¤¿Èà½÷¤À¤Í¡£Áá¤¯·ëº§¤·¤Á¤ã¤¤¤Ê¤µ¤¤¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤Û¤ÉÈà½÷¤ò¥Ù¥¿Ë«¤á¡£¤ß¤¯¤ë¤Á¤ã¤ó¤Ï¤ß¤¯¤ë¤Á¤ã¤ó¤Ç¡¢¡Ø±Í¿Í¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¼ã¤¯¤Æ¤¤ì¤¤¤À¤·¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¥·¥Ö¤¯¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤«¤é¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ²û¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤Àº£»×¤¨¤Ð¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ÎÈà½÷¤ÎÉô²°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¿Æ¤Ëµ¤·ó¤Í¤»¤º¤ËºÑ¤à¤«¤é¥é¥¯¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤ß¤¯¤ë¤Á¤ã¤ó¤¬¤ä¤¿¤é¤È¤¦¤Á¤ËÍè¤¿¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢°ãÏÂ´¶¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¢¡Èà½÷¤ÈÈ¿Ä®Î´»Ë»÷¤ÎÉã¿Æ¤¬¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î¥½¥Õ¥¡¤Ç¡Ä
¡¡¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤ß¤¯¤ë¤µ¤ó¤¬²ÃÆ£¤µ¤ó¤Î¼Â²È¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¢¤ëÆü¡£²ÃÆ£¤µ¤ó¤¬Ç¢°Õ¤ò¤â¤è¤ª¤·¤ÆÁáÄ«4»þ¤´¤í¤ËÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ù¥Ã¥É¤ÎÎÙ¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤ÎÈà½÷¤Î»Ñ¤¬¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤ß¤¯¤ë¤Á¤ã¤ó¤â¥È¥¤¥ì¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¥È¥¤¥ì¤Ë¤â¤¤¤Ê¤¤¡£¤ª¤«¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î¤Û¤¦¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¡¢²¡¤·»¦¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¤¦¤á¤À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡£ÅÅµ¤¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤°¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤¯¤ë¤Á¤ã¤ó¤ÈÉã¿Æ¤¬¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î¥½¥Õ¥¡¤Ç¡Ä¡Ä¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡×
¡¡Æó¿Í¤Ï²ÃÆ£¤µ¤ó¤Îµ¤ÇÛ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£¤ß¤¯¤ë¤µ¤ó¤Ï¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÀ¼¤ò²¡¤·»¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£
¢¡Êì¿Æ¤âÇ§¤á¤ë¡Ö¤Ç¤¤¿Èà½÷¡×¤ÎÎ¢¤Î´é¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡©
¡¡²ÃÆ£¤µ¤ó¤¬1ºÐÇ¯¾å¤ÇÂ¾Âç³Ø¤Î¤ß¤¯¤ë¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¤¥ó¥«¥ì¥µ¡¼¥¯¥ë¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Þ¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¥ê¥¢¥ë¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Äê´üÅª¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó°û¤ß²ñ¤Ï³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤³¤Ç°Õµ¤Åê¹ç¤·¤¿¤ß¤¯¤ë¤µ¤ó¤«¤é²¿ÅÙ¤«¥µ¥·°û¤ß¤ËÍ¶¤ï¤ì¡¢ÉÕ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÀµ¼°¤ËÉÕ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï4¡¢5²óÌÜ¤Î¥Ç¡¼¥È¤Î¤È¤¤Ë¡¢¤ß¤¯¤ë¤Á¤ã¤ó¤«¤é¡Ø»ä¤¿¤Á¤Ã¤ÆÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤ó¤À¤è¤Í¡©¡Ù¤È³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¡£¤Ç¤âºÇ½é¤Ë¥µ¥·°û¤ß¤·¤¿¤È¤¤Ë¤¹¤Ç¤Ë¡¢¸þ¤³¤¦¤Î°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ÎÉô²°¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤±¤Ã¤³¤¦Í·¤ó¤Ç¤ë¿Í¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¤Þ¤À³°½Ð¼«½Í¤¬¶«¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¸òºÝ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¼Â²ÈÊë¤é¤·¤Î²ÃÆ£¤µ¤ó¤Î¼«Âð¤«¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ÎÈà½÷¤ÎÉô²°¤Ç¤Î¤ª¤¦¤Á¥Ç¡¼¥È¤¬¥á¥¤¥ó¤Ë¡£²ÃÆ£¤µ¤ó¤ÎÎ¾¿Æ¤ÏÎø°¦¤Ë´²ÍÆ¤Ê¤¿¤á¡¢¤ß¤¯¤ë¤µ¤ó¤¬²ÃÆ£¤µ¤ó¤Î²È¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¤«¡£
¢¡Èà½÷¤Î¹ÔÆ°¤ËÉÔ²Ä²ò¤ÊÅÀ¤â
¡Ö¤ß¤¯¤ë¤Á¤ã¤ó¤Ï¤¦¤Á¤Ë¤¯¤ë¤È¤¤Ï¡¢Ï·ÊÞ¤ÎÏÂ²Û»Ò²°¤È¤«¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ë¿Íµ¤¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Î¤ªÅ¹¤È¤«¤Ç4¿ÍÊ¬¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¦¤Á¤ÎÊì¿Æ¤È¤«Éã¿Æ¤È°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤ÆÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡Êì¿Æ¤Ï¡Ø¤ß¤¯¤ë¤Á¤ã¤ó¤Ï¤Ç¤¤¿Èà½÷¤À¤Í¡£Áá¤¯·ëº§¤·¤Á¤ã¤¤¤Ê¤µ¤¤¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤Û¤ÉÈà½÷¤ò¥Ù¥¿Ë«¤á¡£¤ß¤¯¤ë¤Á¤ã¤ó¤Ï¤ß¤¯¤ë¤Á¤ã¤ó¤Ç¡¢¡Ø±Í¿Í¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¼ã¤¯¤Æ¤¤ì¤¤¤À¤·¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¥·¥Ö¤¯¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤«¤é¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ²û¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤Àº£»×¤¨¤Ð¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ÎÈà½÷¤ÎÉô²°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¿Æ¤Ëµ¤·ó¤Í¤»¤º¤ËºÑ¤à¤«¤é¥é¥¯¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤ß¤¯¤ë¤Á¤ã¤ó¤¬¤ä¤¿¤é¤È¤¦¤Á¤ËÍè¤¿¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢°ãÏÂ´¶¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¢¡Èà½÷¤ÈÈ¿Ä®Î´»Ë»÷¤ÎÉã¿Æ¤¬¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î¥½¥Õ¥¡¤Ç¡Ä
¡¡¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤ß¤¯¤ë¤µ¤ó¤¬²ÃÆ£¤µ¤ó¤Î¼Â²È¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¢¤ëÆü¡£²ÃÆ£¤µ¤ó¤¬Ç¢°Õ¤ò¤â¤è¤ª¤·¤ÆÁáÄ«4»þ¤´¤í¤ËÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ù¥Ã¥É¤ÎÎÙ¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤ÎÈà½÷¤Î»Ñ¤¬¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤ß¤¯¤ë¤Á¤ã¤ó¤â¥È¥¤¥ì¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¥È¥¤¥ì¤Ë¤â¤¤¤Ê¤¤¡£¤ª¤«¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î¤Û¤¦¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¡¢²¡¤·»¦¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¤¦¤á¤À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡£ÅÅµ¤¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤°¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤¯¤ë¤Á¤ã¤ó¤ÈÉã¿Æ¤¬¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î¥½¥Õ¥¡¤Ç¡Ä¡Ä¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡×
¡¡Æó¿Í¤Ï²ÃÆ£¤µ¤ó¤Îµ¤ÇÛ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£¤ß¤¯¤ë¤µ¤ó¤Ï¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÀ¼¤ò²¡¤·»¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£