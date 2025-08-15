º£ÅÄÈþºù¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¸«¤»¤¿¡È¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡É¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë»Ñ¡ª Ä«¥É¥é¹¥Ä´¡õ¥é¥¤¥Ð¥ë¡ÈÃüÍî¡É¤Ç¸«¤¨¤¿¿·¡ÖCM½÷²¦¡×¤Î²ÄÇ½À
¡¡7·î11Æü¡¢Åìµþ¡¦¶äºÂ¤Ç¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¤òÍÉ¤é¤·¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤ÊÈ¾Âµ¥í¥ó¥°¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤ò±©¿¥¤ê¡¢¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ëº£ÅÄÈþºù¤Î»Ñ¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¡£ÆÍÇ¡¡¢¸½¤ì¤¿Èþ½÷¤Ë¡¢ÄÌ¹Ô¿Í¤Ï¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Öº£ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÀ®ÅÄÎ¿¤µ¤ó¤È¡Ø¥µ¥Þ¡¼¥¸¥ã¥ó¥ÜÊõ¤¯¤¸¡Ù¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£º£ÅÄ¤µ¤ó¤Ï2020Ç¯¡¢ºÊÉ×ÌÚÁï¤µ¤ó¡¢µÈ²¬Î¤ÈÁ¤µ¤ó¡¢À®ÅÄ¤µ¤ó¡¢ÌðËÜÍªÇÏ¤µ¤ó¤È5¿Í¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÎÀßÄê¤Ç¡¢¥¸¥ã¥ó¥ÜÊõ¤¯¤¸¤Î¹¹ð¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢¡È¤¤¤Þ¤É¤¥®¥ã¥ë¡É¥¥ã¥é¤Î¼¡½÷¤È¤·¤Æ½Ð±é¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¥Ø¥¢¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¤ÈÏÃÂê¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡ÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÄ«ÅÄ¤Î¤ÖÌò¤ò±é¤¸¡¢CM¤Ç¤Î¥¥ã¥é¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤ÎÄ¹½÷Ìò¤È¤·¤Æ³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÊüÁ÷½ªÈ×¤Ë¤µ¤·¤«¤«¤Ã¤¿¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ï¡¢Âè18½µ¤ÎÀ¤ÂÓÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤¬16.6¡ó¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¤È¹¥Ä´¤ÊµÏ¿¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ØNHK¥×¥é¥¹¡Ù¤Ç¤ÎÂè1¡Á13½µ¤ÎÇÛ¿®¤Ï¡¢ÎòÂå¤ÎÄ«¥É¥é¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶¶ËÜ´ÄÆà¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿Á°ºî¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤¬ÎòÂåºÇÄã»ëÄ°Î¨¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¼¡²óºî¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ä«¥É¥éÎ¥¤ì¤ò¤·¤¿»ëÄ°¼Ô¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£ÅÄ¤µ¤ó¤ÎNHK¤Ø¤Î¹×¸¥ÅÙ¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î¥Ò¥Ã¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢º£¸å¡¢º£ÅÄ¤ÎCMµ¯ÍÑ¤¬Áý¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤È¸À¤¦¤Î¤Ï·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤À¡£
¡Ö¸½ºß¡¢15¼Ò¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤òÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ø2025¾åÈ¾´üCMµ¯ÍÑ¼Ò¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¤Ç¤Ï¡¢°²ÅÄ°¦ºÚ¤µ¤ó¡¢Àî¸ý½ÕÆà¤µ¤ó¤ËÂ³¤3°Ì¤È¡¢·ÝÇ½³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎËÜ¿ô¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤ÏÂè°ìÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤ä¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¤Ê¤ÉÂç¼ê´ë¶È¤Î¹¹ð¤Ë¿ôÂ¿¤¯µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä«¥É¥é¤Î¹¥Ä´¤Ç¡¢¹ñÌ±Åª½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤ËÌ¾¤ò¤Ï¤»¤ì¤Ð¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡¢²ÈÂ²ÁØ¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¹¹ð¤Ø¤Î½Ð±é¤¬Áý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±À¤Âå¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë½÷Í¥¤Î¡ÈÃüÍî¡É¤¬¡¢³èÌö¤ËÎØ¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð±ÊÌî²ê°ê¤µ¤ó¤Ï¡¢ÉÔÎÑÊóÆ»¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤¬¥É¥ß¥ÎÅÝ¤·¤ÇÅ±Âà¤·¡¢¼Â¼ÁµÙ¶È¾õÂÖ¡£¶¶ËÜ´ÄÆà¤µ¤ó¤Ï½êÂ°»öÌ³½ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥éµ¿ÏÇ¤ä¡¢¸òºÝÃæ¤ÎÇÐÍ¥¡¦ÃæÀîÂç»Ö¤È¤ÎÏ©¥Á¥å¡¼»Ñ¤òÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÏÆ¤Î´Å¤µ¤ËÈý¤ò¤Ò¤½¤á¤ë¹¹ðÂåÍýÅ¹´Ø·¸¼Ô¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¤µ¤ó¤Ï7·î¤Ë¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¡¦King ¡õ Prince¤Î±ÊÀ¥Î÷¤µ¤ó¤È¤ÎÇ®°¦¤òÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Î¡¼¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ò´Ó¤¯º£ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢Ä«¥É¥é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Æ±Ç¯Âå½÷Í¥¤¿¤Á¤«¤éÆ¬¤Ò¤È¤ÄÈ´¤±¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÈCM½÷²¦¡É¤ò¸«¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¤ß¤ó¤Ê¤¬°Â¿´¤·¤Æ¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë½÷Í¥¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£