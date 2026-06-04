Polaroid Go Generation 3 Polaroid社が贈る“世界最小”のアナログインスタントカメラ「Polaroid Go」に、最新モデルとなる第3世代が登場。「Polaroid Go Generation 3」が6月5日（金）に発売される。 都内で開催されたプレス向け説明会では、デジタルとは異なる撮影体験を提案するブランドの哲学や、日本国内におけるフィルムの供給について語られた。このページではその様子をお伝えする。 細かな仕様や製品価