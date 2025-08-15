イラストレーター・たなかみさきのイラスト集『日読み』出版記念原画展が開催

たなかみさき『日読み』（トゥーヴァージンズ／2025年6月26日発行）の原画展が8月31日まで都内の書店にて開催されている。

【写真】たなかみさき『日読み』を試し読み

『日読み』は飾らない日常と人々のワンシーンを描く人気イラストレーター、たなかみさきによるイラスト集。日めくりカレンダー風のデザインで、1日1ページのイラストが掲載される。

そのほか本書オリジナルの描きおろしや暮らしの中で描き溜めた絵など、365日分のイラストをたっぷり掲載。それぞれのイラストには日々の気づきや、思いを綴った“今日のひとこと”が添えられている。イラストの他にも、服装にまつわるちょっとした悩み事から描き始めたイラストエッセイ『私服混乱日記』#1～#31やコミックも収録。

書籍の刊行を記念し、三省堂書店 神保町本店（小川町仮店舗）、代官山 蔦屋書店にて、刊行記念フェアを開催。『日読み』に収録している作品の原画が展示販売される他、出版記念オリジナルグッズが販売される。

■プロフィールたなかみさき1992年生まれ。生活や人物を風通し良く描くイラストレーター。著書に、作品集『ずっと一緒にいられない』『あ～ん スケベスケベスケベ!!』（共にPARCO出版）、コミック『大なり小なり』（文藝春秋）がある。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）