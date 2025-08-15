【保存版】エアコン取り付け後に必ずチェック！業者任せにしない初期トラブルの見抜き方3選
夏本番。新しくエアコンを取り付けたばかりの方も多いのではないでしょうか。
しかし、「プロに取り付けてもらったから安心」と思っていたら、実はトラブルの原因が潜んでいることも…。
ホームインスペクション（住宅診断）を手がける株式会社さくら事務所では、エアコン周辺の不具合がきっかけで住まいの点検を依頼されるケースも少なくありません。
今回は、さくら事務所執行役員CROの田村啓さんと、現場監督やエアコン工事の経験も持つホームインスペクターの黒沼さんが、取り付け直後に“自分でできる”チェックポイント3つを分かりやすく解説します。
■チェック①：とにかく運転してみる。できれば“半日”が理想！
取り付け後は、必ずエアコンを実際に運転して確認することが大切です。
冷房・暖房のどちらかで構いませんが、できれば夏場の暑い時期に冷房を「長時間」運転するのがベスト。
黒沼さんによると、「短時間の運転ではトラブルに気づけないこともあります。冷風が出ていても、数時間後に効きが悪くなるようであれば、ガス漏れなどの可能性もある」とのこと。
理想は“半日程度”運転してみること。特に引っ越し前などでまだ生活していない場合は、意識して確認しておきたいポイントです。
■チェック②：ドレンホースから水が出ているか
運転中に発生する“結露水”は、ドレンホース（細い排水ホース）を通って外に排出されます。
これがスムーズに排水されていないと、室内機の吹き出し口からポタポタと水が垂れてくるなど、室内での漏水トラブルに直結します。
「取り付け直後に少し時間をかけて運転し、ベランダなどに設置されたホースの先から水が出ているか確認してください」と黒沼さん。
特に外気温が高い夏場は、水が出やすくチェックしやすい時期。水が出なければ、業者に連絡して確認してもらうことをおすすめします。
■チェック③：ブレーカーが落ちたりしていないか
3つ目のチェックポイントは“電気のトラブル”。
エアコン取り付け時に電源線を傷つけてしまうと、漏電が起きることがあります。
また、エアコン使用時にブレーカーが落ちてしまうケースも。生活家電を併用して初めて気づく場合もあるため、できれば取り付け直後に生活を再現するような形で、複数の家電を同時に使用して確認してみましょう。
黒沼さんは「最初はエアコンが正常に動いていても、実は内部で不具合が起きていることもあります。数時間～半日かけて様子を見ておくと、大きなトラブルを防げます」と話します。
■「設置して終わり」じゃない。取り付け直後こそ注意深く！
エアコンは“動いているように見えて”実は不具合が潜んでいる…というケースもあります。
特に、ガス漏れなどは一日で異常が現れることもあれば、数週間～1年かけて徐々に進行するケースもあるため、初期のチェックがとても重要です。
株式会社さくら事務所では、第三者の視点で住宅全体の状態を確認するホームインスペクション（住宅診断）サービスを提供しています。エアコンまわりの不安も含め、住まい全体の不具合を早期に発見することが可能です。
【まとめ】「なんだか冷えない」「水が垂れてくる」「ブレーカーが落ちる」など、違和感があれば放置せず、早めに対応を。
エアコンの不具合は、放っておくと大きな被害につながることもあります。新築・中古問わず、設置後のセルフチェック、ぜひお忘れなく！
