日常を忘れられる“チル活”を直撃♡ おしゃれ女子が「没頭する趣味」って...？
忙しい日常から離れて、気分が落ち着くような癒しタイムを過ごしたい！そこで今回は、ファッション業界で働く女子たちや、インフルエンサーたちが「没頭する趣味」をご紹介します。カメラや部屋のデコレーションなど、日常を忘れるくらい没頭できるひとときにご注目♡
おしゃれガールのチル活まとめ
ファッション業界で働く女子たちや、インフルエンサーたちの癒しタイムはおいしいものを食べたり、カフェでゆっくり過ごしたり。
日常から離れて自分のペースを守っている姿がすてき♡
miyu tanabeさん（アパレル会社員・25才）
Check! デジカメ
思い出がきれいに残せてうれしい♡
「コダックのコンデジがとてもお気に入り。簡単に雰囲気のある写真がたくさん撮れるんです。
逗子海岸映画祭は雰囲気も人もおしゃれで、インスピレーションがたくさんわく空間。海外のような質感の写真が撮れました」
逗子海岸映画祭
Minamiさん（アパレルEC・24才）
Check! デコレーション
ノートもPCもお部屋も自由にデコ！
「好きなものだけを詰め込んだ空間ができると、心が落ち着くんです。旅行先やイベントでもらったポストカード、友達との写真を壁に貼ったり、アクセや香水、雑貨などを置いて空間をつくっています。
もともとノートや紙にシールや写真を自由にペタペタ貼っていくのが好き。
ある日ふと「この感覚をお部屋でもやってみたら？」と思って、部屋全体を大きなノートに見立ててデコレーションし始めました。クリエイティブなことができていないときの癒しに♪」
Instagram：@lovelysouthdays
愛犬ティモもインスピレーションの源
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海