日常を忘れられる“チル活”を直撃♡ おしゃれ女子が「没頭する趣味」って...？

忙しい日常から離れて、気分が落ち着くような癒しタイムを過ごしたい！そこで今回は、ファッション業界で働く女子たちや、インフルエンサーたちが「没頭する趣味」をご紹介します。カメラや部屋のデコレーションなど、日常を忘れるくらい没頭できるひとときにご注目♡

おしゃれガールのチル活まとめ ファッション業界で働く女子たちや、インフルエンサーたちの癒しタイムはおいしいものを食べたり、カフェでゆっくり過ごしたり。 日常から離れて自分のペースを守っている姿がすてき♡

miyu tanabeさん（アパレル会社員・25才）

Check! デジカメ 思い出がきれいに残せてうれしい♡ 「コダックのコンデジがとてもお気に入り。簡単に雰囲気のある写真がたくさん撮れるんです。 逗子海岸映画祭は雰囲気も人もおしゃれで、インスピレーションがたくさんわく空間。海外のような質感の写真が撮れました」 Instagram：@miiyutanabe 逗子海岸映画祭

Minamiさん（アパレルEC・24才）

Check! デコレーション ノートもPCもお部屋も自由にデコ！ 「好きなものだけを詰め込んだ空間ができると、心が落ち着くんです。旅行先やイベントでもらったポストカード、友達との写真を壁に貼ったり、アクセや香水、雑貨などを置いて空間をつくっています。 もともとノートや紙にシールや写真を自由にペタペタ貼っていくのが好き。 ある日ふと「この感覚をお部屋でもやってみたら？」と思って、部屋全体を大きなノートに見立ててデコレーションし始めました。クリエイティブなことができていないときの癒しに♪」 Instagram：@lovelysouthdays 愛犬ティモもインスピレーションの源

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海