カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎が語る「座ってできる腹筋法」―“締めて緩める”独自メソッドの実力とは？
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が、自身のYouTubeチャンネルで「どこでもできる腹筋方法！Asherahメソッド・健康美ボディートレーニング Vol.9」と題した動画を公開。どこでも簡単に始められる独自の腹筋トレーニング法を披露し、「一番早い方ですと、3日ぐらいで3センチウエストが細くなった方もいらっしゃいます」とその効果を力強く語った。
動画内で片岡氏は、「乳骨を上げて、肋骨を下ろして、頭を上に上げるという基本姿勢」を作ることからスタート。その上で、「お腹で腹式呼吸します」と深い呼吸を取り入れながら、「締める。さらに上に引き上げて…小さなコルセットをするように」と体の内側からウエストを意識的に引き締めるポイントを解説した。「頭がベロンと、そのままちっちゃくなるというよりも、身長が高くなるぐらい、ここの間隔が上に上がる」と話し、姿勢と呼吸を組み合わせることでより高い効果が期待できるとアドバイス。
さらに、「前からも、横からも、後ろからも、全部ぎゅーっと締めて、上に引き上げる」と全方向からのアプローチを提案。「必ず首はリラックス」「座っていながらでも、パソコンしてる、話しながらでもできる」ことを強調し、日常生活の中で気軽に取り組める点を推した。
「締めるだけではなく、締めたら必ず呼吸で緩めるっていうのも、これは必ず2つセットでやってみてくださいね」と、無理のない継続を勧めるコメントも印象的だった。
動画の最後では、「どこでもできるので、ぜひやってみてください」と視聴者に再度メソッドの実践を薦め、締めくくった。
動画内で片岡氏は、「乳骨を上げて、肋骨を下ろして、頭を上に上げるという基本姿勢」を作ることからスタート。その上で、「お腹で腹式呼吸します」と深い呼吸を取り入れながら、「締める。さらに上に引き上げて…小さなコルセットをするように」と体の内側からウエストを意識的に引き締めるポイントを解説した。「頭がベロンと、そのままちっちゃくなるというよりも、身長が高くなるぐらい、ここの間隔が上に上がる」と話し、姿勢と呼吸を組み合わせることでより高い効果が期待できるとアドバイス。
さらに、「前からも、横からも、後ろからも、全部ぎゅーっと締めて、上に引き上げる」と全方向からのアプローチを提案。「必ず首はリラックス」「座っていながらでも、パソコンしてる、話しながらでもできる」ことを強調し、日常生活の中で気軽に取り組める点を推した。
「締めるだけではなく、締めたら必ず呼吸で緩めるっていうのも、これは必ず2つセットでやってみてくださいね」と、無理のない継続を勧めるコメントも印象的だった。
動画の最後では、「どこでもできるので、ぜひやってみてください」と視聴者に再度メソッドの実践を薦め、締めくくった。
関連記事
カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏、“カッサで鼻通り改善”の極意を明かす「習慣づけが大切」
カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が徹底解説！「疲れを取るには夜のお風呂＋水一杯が最強」
カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏、『座ってできるだけで体重が落ちる方法』を指南！
チャンネル情報
カイロプラクター＆炭酸セラピスト®?創始者の片岡ゆみこですカイロプラクター歴22年。4万人位上の施術実績をもち東京中目黒に店舗あり。フランス・アメリカにも呼ばれる実力の持ち主美しさは健康からをモットーに、場所を選ばず、どこでも出来るトレーニング方法とおうちで簡単にできる、セルフケア方法をお伝えしていきます